Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный

2025-09-03T19:18:00+03:00

2025-09-03T19:18:00+03:00

2025-09-03T19:26:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье - огромный, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. "Площадка определена - это предмостовая зона, село Ровное, поэтому и площадка так называется, в непосредственной близости. Более 1000 гектаров в границах территории опережающего развития. Часть из них будет под обычную ТОР, часть - под международную ТОР. Сегодня там работает уже 13 инвесторов, общий объем инвестиций составляет 12 миллиардов рублей. Это площадка, которая создает условия для привлечения инвестиций. Спрос огромный", - рассказал агентству Орлов. По словам главы региона, инфраструктуру будущей площадки будет строить надёжный подрядчик, "лучший на Дальнем Востоке". Инвестиции государства составят 6 миллиардов рублей. Уже заложен первый камень в строительство инфраструктуры. На площадке до 2027 года проложат свыше 9 километров автодорог, установят 10 трансформаторных подстанций и одну распределительную подстанцию, систему ливневого водоотведения протяженностью почти 18 километров, очистные сооружения для ливневых стоков, сеть хозяйственно-бытового водоотведения. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

