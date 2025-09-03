https://ria.ru/20250903/orlov-2039494259.html
Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный
Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный - РИА Новости, 03.09.2025
Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный
Спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье - огромный, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T19:18:00+03:00
2025-09-03T19:18:00+03:00
2025-09-03T19:26:00+03:00
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039492844_0:48:3276:1890_1920x0_80_0_0_d28c359f579c35de4b2fdbf9facb0289.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье - огромный, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. "Площадка определена - это предмостовая зона, село Ровное, поэтому и площадка так называется, в непосредственной близости. Более 1000 гектаров в границах территории опережающего развития. Часть из них будет под обычную ТОР, часть - под международную ТОР. Сегодня там работает уже 13 инвесторов, общий объем инвестиций составляет 12 миллиардов рублей. Это площадка, которая создает условия для привлечения инвестиций. Спрос огромный", - рассказал агентству Орлов. По словам главы региона, инфраструктуру будущей площадки будет строить надёжный подрядчик, "лучший на Дальнем Востоке". Инвестиции государства составят 6 миллиардов рублей. Уже заложен первый камень в строительство инфраструктуры. На площадке до 2027 года проложат свыше 9 километров автодорог, установят 10 трансформаторных подстанций и одну распределительную подстанцию, систему ливневого водоотведения протяженностью почти 18 километров, очистные сооружения для ливневых стоков, сеть хозяйственно-бытового водоотведения. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250829/rovnoe-2038274673.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039492844_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_a4ddb6c2fa9e20d261a5f4480e525df9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор), вэф-2025
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), ВЭФ-2025
Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный
Василий Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье - огромный, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Площадка определена - это предмостовая зона, село Ровное, поэтому и площадка так называется, в непосредственной близости. Более 1000 гектаров в границах территории опережающего развития. Часть из них будет под обычную ТОР, часть - под международную ТОР. Сегодня там работает уже 13 инвесторов, общий объем инвестиций составляет 12 миллиардов рублей. Это площадка, которая создает условия для привлечения инвестиций. Спрос огромный", - рассказал агентству Орлов.
По словам главы региона, инфраструктуру будущей площадки будет строить надёжный подрядчик, "лучший на Дальнем Востоке". Инвестиции государства составят 6 миллиардов рублей. Уже заложен первый камень в строительство инфраструктуры. На площадке до 2027 года проложат свыше 9 километров автодорог, установят 10 трансформаторных подстанций и одну распределительную подстанцию, систему ливневого водоотведения протяженностью почти 18 километров, очистные сооружения для ливневых стоков, сеть хозяйственно-бытового водоотведения.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.