Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
19:18 03.09.2025 (обновлено: 19:26 03.09.2025)
Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный
Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный - РИА Новости, 03.09.2025
Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный
Спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье - огромный, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 03.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье - огромный, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. "Площадка определена - это предмостовая зона, село Ровное, поэтому и площадка так называется, в непосредственной близости. Более 1000 гектаров в границах территории опережающего развития. Часть из них будет под обычную ТОР, часть - под международную ТОР. Сегодня там работает уже 13 инвесторов, общий объем инвестиций составляет 12 миллиардов рублей. Это площадка, которая создает условия для привлечения инвестиций. Спрос огромный", - рассказал агентству Орлов. По словам главы региона, инфраструктуру будущей площадки будет строить надёжный подрядчик, "лучший на Дальнем Востоке". Инвестиции государства составят 6 миллиардов рублей. Уже заложен первый камень в строительство инфраструктуры. На площадке до 2027 года проложат свыше 9 километров автодорог, установят 10 трансформаторных подстанций и одну распределительную подстанцию, систему ливневого водоотведения протяженностью почти 18 километров, очистные сооружения для ливневых стоков, сеть хозяйственно-бытового водоотведения. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
амурская область
Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный

Василий Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье - огромный, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Площадка определена - это предмостовая зона, село Ровное, поэтому и площадка так называется, в непосредственной близости. Более 1000 гектаров в границах территории опережающего развития. Часть из них будет под обычную ТОР, часть - под международную ТОР. Сегодня там работает уже 13 инвесторов, общий объем инвестиций составляет 12 миллиардов рублей. Это площадка, которая создает условия для привлечения инвестиций. Спрос огромный", - рассказал агентству Орлов.
По словам главы региона, инфраструктуру будущей площадки будет строить надёжный подрядчик, "лучший на Дальнем Востоке". Инвестиции государства составят 6 миллиардов рублей. Уже заложен первый камень в строительство инфраструктуры. На площадке до 2027 года проложат свыше 9 километров автодорог, установят 10 трансформаторных подстанций и одну распределительную подстанцию, систему ливневого водоотведения протяженностью почти 18 километров, очистные сооружения для ливневых стоков, сеть хозяйственно-бытового водоотведения.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Старт строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития Амурская началось на площадке Ровное в Амурской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Инфраструктуру для резидентов ТОР "Амурская" построят на площадке "Ровное"
29 августа, 11:20
 
