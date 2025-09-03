Рейтинг@Mail.ru
Жительница Орла сплела для бойцов СВО более 300 маскировочных сетей - РИА Новости, 03.09.2025
18:15 03.09.2025
Жительница Орла сплела для бойцов СВО более 300 маскировочных сетей
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Жительница города Орла отправила на фронт для военнослужащих, участвующих в спецоперации, свыше 300 собственноручно изготовленных маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе мэрии города. По данным властей, накануне заместитель мэра Орла Сергей Никулин вместе с начальником теруправления по Железнодорожному району Максимом Барбашовым навестили мать участника специальной военной операции Ирину Сосову. "С самого начала спецоперации Ирина Евгеньевна оказывает поддержку нашим военнослужащим. Еженедельно она плетет для них масксети. За это время на фронт было отправлено уже более 300 сетей, изготовленных ею собственноручно", – говорится в сообщении на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте". Как отмечается, во вторник женщина передала еще пять изделий, которые в ближайшее время отправятся к бойцам. Помимо плетения маскировочных сетей, Ирина шьет марлевые повязки, косынки и другие изделия. "Плетение сетей — это кропотливая работа, требующая усидчивости и терпения. В каждую из них я стараюсь вложить частицу своей любви, доброты, надежды и веры в скорую победу. Самое ценное для меня — это весточки от ребят с передовой. Именно они вдохновляют меня продолжать мою миссию. В среднем на изготовление одной сети уходит три дня", – рассказала Сосова, слова которой приводит пресс-служба.
Жительница Орла сплела для бойцов СВО более 300 маскировочных сетей

© Фото : пресс-служба администрации города ОрлаЖительница города Орла Ирина Сосова плетет маскировочные сети для бойцов спецоперации
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Жительница города Орла отправила на фронт для военнослужащих, участвующих в спецоперации, свыше 300 собственноручно изготовленных маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе мэрии города.
По данным властей, накануне заместитель мэра Орла Сергей Никулин вместе с начальником теруправления по Железнодорожному району Максимом Барбашовым навестили мать участника специальной военной операции Ирину Сосову.
"С самого начала спецоперации Ирина Евгеньевна оказывает поддержку нашим военнослужащим. Еженедельно она плетет для них масксети. За это время на фронт было отправлено уже более 300 сетей, изготовленных ею собственноручно", – говорится в сообщении на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".
Как отмечается, во вторник женщина передала еще пять изделий, которые в ближайшее время отправятся к бойцам. Помимо плетения маскировочных сетей, Ирина шьет марлевые повязки, косынки и другие изделия.
"Плетение сетей — это кропотливая работа, требующая усидчивости и терпения. В каждую из них я стараюсь вложить частицу своей любви, доброты, надежды и веры в скорую победу. Самое ценное для меня — это весточки от ребят с передовой. Именно они вдохновляют меня продолжать мою миссию. В среднем на изготовление одной сети уходит три дня", – рассказала Сосова, слова которой приводит пресс-служба.
