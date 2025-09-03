Рейтинг@Mail.ru
Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 03.09.2025 (обновлено: 01:10 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/orban-2039225954.html
Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии
Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии - РИА Новости, 03.09.2025
Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии
Венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после нападения на экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что в Венгрии тоже надо готовиться к физическому... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T00:54:00+03:00
2025-09-03T01:10:00+03:00
в мире
чехия
венгрия
россия
андрей бабиш
виктор орбан
европарламент
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
БУДАПЕШТ, 3 сен - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после нападения на экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что в Венгрии тоже надо готовиться к физическому насилию перед парламентскими выборами, которые пройдут весной 2026 года. В понедельник во время предвыборного митинга оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет Бабиш, в селе Добра района Фридек-Мистек на востоке Чехии к Бабишу сзади подошел мужчина пенсионного возраста и несколько раз ударил лидера ANO костылем по голове и по спине. После этого Бабиша отвезли в больницу на обследование, а напавшего задержала полиция. Орбан, партия которого в Европарламенте входит в одну политическую фракцию с ANO, пожелал Бабишу выздоровления и выразил уверенность, что его движение выиграет выборы в Чехии. "В Чехии за словесными провокациями теперь следует насилие, на нашего друга Андрея Бабиша напали на пороге победы. Но и так его не остановить. В Венгрии нам тоже надо готовиться к физическому насилию со стороны "петушков" (венгерская оппозиционная партия "Тиса" - ред.). Всё зря, как и Бабиша в Чехии, нас здесь тоже не остановить", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Орбан ранее заявил, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников во главе с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250902/chekhiya-2039188583.html
https://ria.ru/20250826/orban-2037569872.html
чехия
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, венгрия, россия, андрей бабиш, виктор орбан, европарламент, еврокомиссия
В мире, Чехия, Венгрия, Россия, Андрей Бабиш, Виктор Орбан, Европарламент, Еврокомиссия
Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии

Орбан заявил, что Венгрии надо готовиться к физическому насилию перед выборами

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 3 сен - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после нападения на экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что в Венгрии тоже надо готовиться к физическому насилию перед парламентскими выборами, которые пройдут весной 2026 года.
В понедельник во время предвыборного митинга оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет Бабиш, в селе Добра района Фридек-Мистек на востоке Чехии к Бабишу сзади подошел мужчина пенсионного возраста и несколько раз ударил лидера ANO костылем по голове и по спине. После этого Бабиша отвезли в больницу на обследование, а напавшего задержала полиция. Орбан, партия которого в Европарламенте входит в одну политическую фракцию с ANO, пожелал Бабишу выздоровления и выразил уверенность, что его движение выиграет выборы в Чехии.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Экс-премьер Чехии заявил, что намерен вернуться к предвыборной кампании
Вчера, 18:49
"В Чехии за словесными провокациями теперь следует насилие, на нашего друга Андрея Бабиша напали на пороге победы. Но и так его не остановить. В Венгрии нам тоже надо готовиться к физическому насилию со стороны "петушков" (венгерская оппозиционная партия "Тиса" - ред.). Всё зря, как и Бабиша в Чехии, нас здесь тоже не остановить", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Орбан ранее заявил, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников во главе с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без последствий
26 августа, 03:35
 
В миреЧехияВенгрияРоссияАндрей БабишВиктор ОрбанЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала