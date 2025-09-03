Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии
Орбан заявил, что Венгрии надо готовиться к физическому насилию перед выборами
БУДАПЕШТ, 3 сен - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после нападения на экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что в Венгрии тоже надо готовиться к физическому насилию перед парламентскими выборами, которые пройдут весной 2026 года.
В понедельник во время предвыборного митинга оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет Бабиш, в селе Добра района Фридек-Мистек на востоке Чехии к Бабишу сзади подошел мужчина пенсионного возраста и несколько раз ударил лидера ANO костылем по голове и по спине. После этого Бабиша отвезли в больницу на обследование, а напавшего задержала полиция. Орбан, партия которого в Европарламенте входит в одну политическую фракцию с ANO, пожелал Бабишу выздоровления и выразил уверенность, что его движение выиграет выборы в Чехии.
"В Чехии за словесными провокациями теперь следует насилие, на нашего друга Андрея Бабиша напали на пороге победы. Но и так его не остановить. В Венгрии нам тоже надо готовиться к физическому насилию со стороны "петушков" (венгерская оппозиционная партия "Тиса" - ред.). Всё зря, как и Бабиша в Чехии, нас здесь тоже не остановить", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Орбан ранее заявил, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников во главе с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики.