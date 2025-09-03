https://ria.ru/20250903/orban-2039225954.html

Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии

Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии - РИА Новости, 03.09.2025

Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии

Венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после нападения на экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что в Венгрии тоже надо готовиться к физическому... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T00:54:00+03:00

2025-09-03T00:54:00+03:00

2025-09-03T01:10:00+03:00

в мире

чехия

венгрия

россия

андрей бабиш

виктор орбан

европарламент

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg

БУДАПЕШТ, 3 сен - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после нападения на экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что в Венгрии тоже надо готовиться к физическому насилию перед парламентскими выборами, которые пройдут весной 2026 года. В понедельник во время предвыборного митинга оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет Бабиш, в селе Добра района Фридек-Мистек на востоке Чехии к Бабишу сзади подошел мужчина пенсионного возраста и несколько раз ударил лидера ANO костылем по голове и по спине. После этого Бабиша отвезли в больницу на обследование, а напавшего задержала полиция. Орбан, партия которого в Европарламенте входит в одну политическую фракцию с ANO, пожелал Бабишу выздоровления и выразил уверенность, что его движение выиграет выборы в Чехии. "В Чехии за словесными провокациями теперь следует насилие, на нашего друга Андрея Бабиша напали на пороге победы. Но и так его не остановить. В Венгрии нам тоже надо готовиться к физическому насилию со стороны "петушков" (венгерская оппозиционная партия "Тиса" - ред.). Всё зря, как и Бабиша в Чехии, нас здесь тоже не остановить", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Орбан ранее заявил, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников во главе с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250902/chekhiya-2039188583.html

https://ria.ru/20250826/orban-2037569872.html

чехия

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чехия, венгрия, россия, андрей бабиш, виктор орбан, европарламент, еврокомиссия