Опрос показал отношение россиян к электромобилям

ВТБ Авто: более 50% россиян предпочли бы ездить на электромобилях
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Более 50% россиян предпочли бы ездить на электромобилях, при этом 9% респондентов отрицательно относятся к идее владеть таким транспортом, говорится в исследовании "ВТБ Авто" в рамках Восточного экономического форума, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование было проведено 22-28 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.
"Почти 52% россиян предпочли бы ездить на электрокарах. Отрицательно относятся к идее владеть электромобилем менее 9%", - говорится в исследовании.
При этом, по данным исследования, 46% участников уверены, что технология электромобилей станет массовой. При этом 33% считают, что такой транспорт пока рано внедрять в условиях нынешнего развития инфраструктуры и технологий. Еще 9% респондентов допускают лишь единичное использование электромобилей, а 12% убеждены, что они не приживутся в России вовсе.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
