https://ria.ru/20250903/opros-2039301942.html

Опрос показал отношение россиян к электромобилям

Опрос показал отношение россиян к электромобилям - РИА Новости, 03.09.2025

Опрос показал отношение россиян к электромобилям

Более 50% россиян предпочли бы ездить на электромобилях, при этом 9% респондентов отрицательно относятся к идее владеть таким транспортом, говорится в... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T10:35:00+03:00

2025-09-03T10:35:00+03:00

2025-09-03T10:35:00+03:00

авто

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001882347_0:264:2934:1914_1920x0_80_0_0_3d4c2287c6d7dc88f30ed7fed3fb20c7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Более 50% россиян предпочли бы ездить на электромобилях, при этом 9% респондентов отрицательно относятся к идее владеть таким транспортом, говорится в исследовании "ВТБ Авто" в рамках Восточного экономического форума, которое есть в распоряжении РИА Новости. Исследование было проведено 22-28 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше. "Почти 52% россиян предпочли бы ездить на электрокарах. Отрицательно относятся к идее владеть электромобилем менее 9%", - говорится в исследовании. При этом, по данным исследования, 46% участников уверены, что технология электромобилей станет массовой. При этом 33% считают, что такой транспорт пока рано внедрять в условиях нынешнего развития инфраструктуры и технологий. Еще 9% респондентов допускают лишь единичное использование электромобилей, а 12% убеждены, что они не приживутся в России вовсе. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250827/atom-2037782487.html

https://ria.ru/20250826/blokirovka-2037562272.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет