https://ria.ru/20250903/olenina-2039483742.html

В ДУМ России предложили экспортировать оленину в мусульманские страны

В ДУМ России предложили экспортировать оленину в мусульманские страны - РИА Новости, 03.09.2025

В ДУМ России предложили экспортировать оленину в мусульманские страны

Продукция из оленины разрешена к употреблению последователям ислама при условии правильного с точки зрения шариата (законов мусульманской религии) производства, РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T18:35:00+03:00

2025-09-03T18:35:00+03:00

2025-09-03T18:35:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747890_17:25:2657:1510_1920x0_80_0_0_a078ff0ba26eb738d1bee3bd6e7ef2ed.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Продукция из оленины разрешена к употреблению последователям ислама при условии правильного с точки зрения шариата (законов мусульманской религии) производства, ее экспорт из России в мусульманские страны возможен, сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра стандартизации и сертификации (МЦСИС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. Ранее РИА Новости сообщало, что Россия получила право на экспорт в Китай живых северных оленей, а также сушеных неокостеневших рогов оленя, предназначенных для применения в медицинских целях. Соответствующие протоколы Россельхознадзор подписал во вторник с Главным таможенным управлением КНР. "Оленина является халяльной (разрешенной с точки зрения ислама — ред.). Мусульманам можно употреблять мясо этих животных, если олени заколоты по шариату, а их мясо транспортируется и реализуется по нормам религии. Мясо оленей считается очень полезным с учетом ее состава. При наличии интереса ее можно было бы экспортировать в мусульманские страны", – рассказал собеседник агентства. По словам Газизова, ранее МЦСИС сертифицировал предприятия, находящиеся в северных регионах России и специализирующиеся на производстве продукции из оленины.

https://ria.ru/20250812/botoks-2034897678.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия