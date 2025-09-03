https://ria.ru/20250903/olenina-2039483742.html
В ДУМ России предложили экспортировать оленину в мусульманские страны
религия
Айдар Газизов: оленина - это халяль, ее экспорт в исламские страны возможен
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Продукция из оленины разрешена к употреблению последователям ислама при условии правильного с точки зрения шариата (законов мусульманской религии) производства, ее экспорт из России в мусульманские страны возможен, сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра стандартизации и сертификации (МЦСИС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.
Ранее РИА Новости сообщало, что Россия получила право на экспорт в Китай живых северных оленей, а также сушеных неокостеневших рогов оленя, предназначенных для применения в медицинских целях. Соответствующие протоколы Россельхознадзор подписал во вторник с Главным таможенным управлением КНР.
"Оленина является халяльной (разрешенной с точки зрения ислама — ред.). Мусульманам можно употреблять мясо этих животных, если олени заколоты по шариату, а их мясо транспортируется и реализуется по нормам религии. Мясо оленей считается очень полезным с учетом ее состава. При наличии интереса ее можно было бы экспортировать в мусульманские страны", – рассказал собеседник агентства.
По словам Газизова, ранее МЦСИС сертифицировал предприятия, находящиеся в северных регионах России и специализирующиеся на производстве продукции из оленины.