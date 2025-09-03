Рейтинг@Mail.ru
В ДУМ России предложили экспортировать оленину в мусульманские страны - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:35 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/olenina-2039483742.html
В ДУМ России предложили экспортировать оленину в мусульманские страны
В ДУМ России предложили экспортировать оленину в мусульманские страны - РИА Новости, 03.09.2025
В ДУМ России предложили экспортировать оленину в мусульманские страны
Продукция из оленины разрешена к употреблению последователям ислама при условии правильного с точки зрения шариата (законов мусульманской религии) производства, РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:35:00+03:00
2025-09-03T18:35:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747890_17:25:2657:1510_1920x0_80_0_0_a078ff0ba26eb738d1bee3bd6e7ef2ed.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Продукция из оленины разрешена к употреблению последователям ислама при условии правильного с точки зрения шариата (законов мусульманской религии) производства, ее экспорт из России в мусульманские страны возможен, сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра стандартизации и сертификации (МЦСИС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. Ранее РИА Новости сообщало, что Россия получила право на экспорт в Китай живых северных оленей, а также сушеных неокостеневших рогов оленя, предназначенных для применения в медицинских целях. Соответствующие протоколы Россельхознадзор подписал во вторник с Главным таможенным управлением КНР. "Оленина является халяльной (разрешенной с точки зрения ислама — ред.). Мусульманам можно употреблять мясо этих животных, если олени заколоты по шариату, а их мясо транспортируется и реализуется по нормам религии. Мясо оленей считается очень полезным с учетом ее состава. При наличии интереса ее можно было бы экспортировать в мусульманские страны", – рассказал собеседник агентства. По словам Газизова, ранее МЦСИС сертифицировал предприятия, находящиеся в северных регионах России и специализирующиеся на производстве продукции из оленины.
https://ria.ru/20250812/botoks-2034897678.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747890_6:0:2578:1929_1920x0_80_0_0_0dc5664cd62b75948525976c978483fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
В ДУМ России предложили экспортировать оленину в мусульманские страны

Айдар Газизов: оленина - это халяль, ее экспорт в исламские страны возможен

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковская соборная мечеть
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московская соборная мечеть
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Продукция из оленины разрешена к употреблению последователям ислама при условии правильного с точки зрения шариата (законов мусульманской религии) производства, ее экспорт из России в мусульманские страны возможен, сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра стандартизации и сертификации (МЦСИС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.
Ранее РИА Новости сообщало, что Россия получила право на экспорт в Китай живых северных оленей, а также сушеных неокостеневших рогов оленя, предназначенных для применения в медицинских целях. Соответствующие протоколы Россельхознадзор подписал во вторник с Главным таможенным управлением КНР.
"Оленина является халяльной (разрешенной с точки зрения ислама — ред.). Мусульманам можно употреблять мясо этих животных, если олени заколоты по шариату, а их мясо транспортируется и реализуется по нормам религии. Мясо оленей считается очень полезным с учетом ее состава. При наличии интереса ее можно было бы экспортировать в мусульманские страны", – рассказал собеседник агентства.
По словам Газизова, ранее МЦСИС сертифицировал предприятия, находящиеся в северных регионах России и специализирующиеся на производстве продукции из оленины.
Инъекция ботокса - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Муфтий объяснил, когда мусульманам можно делать инъекции ботокса
12 августа, 21:58
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала