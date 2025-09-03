Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали отобравшего у подростка миллион рублей - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/ograblenie-2039260328.html
В Новосибирске задержали отобравшего у подростка миллион рублей
В Новосибирске задержали отобравшего у подростка миллион рублей - РИА Новости, 03.09.2025
В Новосибирске задержали отобравшего у подростка миллион рублей
Полицейские в Новосибирске задержали ранее судимого мужчину, который напал на подростка на улице и забрал у него сумку, где находились более 1 миллиона рублей,... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T06:42:00+03:00
2025-09-03T06:42:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали ранее судимого мужчину, который напал на подростка на улице и забрал у него сумку, где находились более 1 миллиона рублей, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской области. В полиции пояснили, что 8 августа в отдел полиции "Октябрьский" поступило сообщение о том, что у дома на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске на несовершеннолетнего напал неизвестный и похитил у него деньги в сумме более 1 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). "В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Новосибирска. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в главке МВД. Уголовное дело о разбое расследуют следователи Следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области. По данным следствия, мужчина совершил разбойное нападение на 12-летнего подростка, угрожая применением насилия, и похитил у него сумку с деньгами. В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, со слов подростка, его дядя снял крупную сумму и сказал ему отнести деньги домой. Однако случайным свидетелем этого оказался мужчина, который чуть позже и напал на мальчика.
https://ria.ru/20250217/peterburg-1999870099.html
https://ria.ru/20250808/pochta-2034076797.html
новосибирск
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
В Новосибирске задержали отобравшего у подростка миллион рублей

В Новосибирске задержали мужчину, который напал на подростка и ограбил его

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали ранее судимого мужчину, который напал на подростка на улице и забрал у него сумку, где находились более 1 миллиона рублей, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской области.
В полиции пояснили, что 8 августа в отдел полиции "Октябрьский" поступило сообщение о том, что у дома на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске на несовершеннолетнего напал неизвестный и похитил у него деньги в сумме более 1 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).
Житель Санкт-Петербурга напал на продавца цветочного магазина на улице Композиторов в Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Петербурге мужчина украл из цветочного магазина деньги и букеты
17 февраля, 16:59
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Новосибирска. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в главке МВД.
Уголовное дело о разбое расследуют следователи Следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области.
По данным следствия, мужчина совершил разбойное нападение на 12-летнего подростка, угрожая применением насилия, и похитил у него сумку с деньгами.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, со слов подростка, его дядя снял крупную сумму и сказал ему отнести деньги домой. Однако случайным свидетелем этого оказался мужчина, который чуть позже и напал на мальчика.
На месте ограбления отделения почты на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Двое в масках ограбили отделение почты на юге Москвы
8 августа, 09:17
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала