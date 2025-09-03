https://ria.ru/20250903/ograblenie-2039260328.html
В Новосибирске задержали отобравшего у подростка миллион рублей
происшествия
новосибирск
новосибирская область
россия
НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали ранее судимого мужчину, который напал на подростка на улице и забрал у него сумку, где находились более 1 миллиона рублей, сообщает в среду ГУМВД по Новосибирской области. В полиции пояснили, что 8 августа в отдел полиции "Октябрьский" поступило сообщение о том, что у дома на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске на несовершеннолетнего напал неизвестный и похитил у него деньги в сумме более 1 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). "В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Новосибирска. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в главке МВД. Уголовное дело о разбое расследуют следователи Следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области. По данным следствия, мужчина совершил разбойное нападение на 12-летнего подростка, угрожая применением насилия, и похитил у него сумку с деньгами. В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, со слов подростка, его дядя снял крупную сумму и сказал ему отнести деньги домой. Однако случайным свидетелем этого оказался мужчина, который чуть позже и напал на мальчика.
