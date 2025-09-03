https://ria.ru/20250903/obstrely-2039226338.html

Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

2025-09-03T01:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

происшествия

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска 36 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать шесть вооруженных атак на горловском направлении. Всего выпущено 40 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Как отмечается, сведения о пострадавших мирных жителях не поступали. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано пять обстрелов.

украина

донецкая народная республика

Дарья Буймова

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия