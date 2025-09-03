Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 03.09.2025
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска 36 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать шесть вооруженных атак на горловском направлении. Всего выпущено 40 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Как отмечается, сведения о пострадавших мирных жителях не поступали. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано пять обстрелов.
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Фрагмент разорвавшегося снаряда
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска 36 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Тридцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать шесть вооруженных атак на горловском направлении. Всего выпущено 40 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления.
Как отмечается, сведения о пострадавших мирных жителях не поступали.
За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано пять обстрелов.
Специальная военная операция на Украине
 
 
