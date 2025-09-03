https://ria.ru/20250903/obstrely-2039226338.html
Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.09.2025
Украинские войска 36 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 36 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.09.2025
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска 36 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Тридцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать шесть вооруженных атак на горловском направлении. Всего выпущено 40 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Как отмечается, сведения о пострадавших мирных жителях не поступали. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано пять обстрелов.
украина
донецкая народная республика
