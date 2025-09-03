https://ria.ru/20250903/obstrel-2039387702.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 03.09.2025

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Женщина пострадала в городе Шебекино Белгородской области вследствие обстрела со стороны Украины, от госпитализации пострадавшая отказалась, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.09.2025

БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Женщина пострадала в городе Шебекино Белгородской области вследствие обстрела со стороны Украины, от госпитализации пострадавшая отказалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Шебекино вследствие обстрела ранена женщина. Бойцы самообороны оперативно доставили её в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали баротравму, оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в результате прилёта снаряда посечены кровли четырёх частных домов, повреждены две хозяйственные постройки и автомобиль.

