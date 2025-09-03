Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 03.09.2025 (обновлено: 15:40 03.09.2025)
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Женщина пострадала в городе Шебекино Белгородской области вследствие обстрела со стороны Украины, от госпитализации пострадавшая отказалась, сообщил губернатор
специальная военная операция на украине
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Женщина пострадала в городе Шебекино Белгородской области вследствие обстрела со стороны Украины, от госпитализации пострадавшая отказалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Шебекино вследствие обстрела ранена женщина. Бойцы самообороны оперативно доставили её в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали баротравму, оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в результате прилёта снаряда посечены кровли четырёх частных домов, повреждены две хозяйственные постройки и автомобиль.
ВСУ обстреляли Белгородскую область

Жительница Шебекино пострадала при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда ВСУ
Фрагменты снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагменты снаряда ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Женщина пострадала в городе Шебекино Белгородской области вследствие обстрела со стороны Украины, от госпитализации пострадавшая отказалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино вследствие обстрела ранена женщина. Бойцы самообороны оперативно доставили её в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали баротравму, оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате прилёта снаряда посечены кровли четырёх частных домов, повреждены две хозяйственные постройки и автомобиль.
