Нефтяники получили 80,4 миллиарда рублей по топливному демпферу

12:05 03.09.2025 (обновлено: 12:51 03.09.2025)
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нефтяные компании в августе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 80,4 миллиарда рублей по сравнению с 59,9 миллиарда в июле, свидетельствуют данные Минфина РФ.Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%. С начала этого года бизнес получил суммарно 642,5 миллиарда рублей.
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нефтяные компании в августе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 80,4 миллиарда рублей по сравнению с 59,9 миллиарда в июле, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%. С начала этого года бизнес получил суммарно 642,5 миллиарда рублей.
В Индии подсчитали, сколько страна сэкономила на покупке российской нефти
1 сентября, 12:37
 
