Нефтяники получили 80,4 миллиарда рублей по топливному демпферу

Нефтяники получили 80,4 миллиарда рублей по топливному демпферу - РИА Новости, 03.09.2025

Нефтяники получили 80,4 миллиарда рублей по топливному демпферу

Нефтяные компании в августе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 80,4 миллиарда рублей по сравнению с 59,9... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:05:00+03:00

2025-09-03T12:05:00+03:00

2025-09-03T12:51:00+03:00

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нефтяные компании в августе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 80,4 миллиарда рублей по сравнению с 59,9 миллиарда в июле, свидетельствуют данные Минфина РФ.Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%. С начала этого года бизнес получил суммарно 642,5 миллиарда рублей.

россия

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика