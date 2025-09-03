https://ria.ru/20250903/neftyaniki-2039330548.html
Нефтяники получили 80,4 миллиарда рублей по топливному демпферу
Нефтяники получили 80,4 миллиарда рублей по топливному демпферу - РИА Новости, 03.09.2025
Нефтяники получили 80,4 миллиарда рублей по топливному демпферу
Нефтяные компании в августе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 80,4 миллиарда рублей по сравнению с 59,9... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:05:00+03:00
2025-09-03T12:05:00+03:00
2025-09-03T12:51:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_220:325:3283:2048_1920x0_80_0_0_4dd8eee2087852aa215bd7937dd9c8c2.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нефтяные компании в августе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 80,4 миллиарда рублей по сравнению с 59,9 миллиарда в июле, свидетельствуют данные Минфина РФ.Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%. С начала этого года бизнес получил суммарно 642,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250901/neft-2038828334.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Нефтяники получили 80,4 миллиарда рублей по топливному демпферу
Нефтяники в августе получили 80,4 млрд рублей из бюджета по топливному демпферу