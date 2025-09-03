Рейтинг@Mail.ru
Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил Навроцкий - РИА Новости, 03.09.2025
21:49 03.09.2025 (обновлено: 21:52 03.09.2025)
Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил Навроцкий
Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил Навроцкий - РИА Новости, 03.09.2025
Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил Навроцкий
Президент США Дональд Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам в Вашингтоне после встречи с американским... РИА Новости, 03.09.2025
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам в Вашингтоне после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.&quot;Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши&quot;, - сказал Навроцкий. Его выступление транслировало Польское телевидение.Ранее Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.
в мире, польша, кароль навроцкий, дональд трамп, сша
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, США
Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил Навроцкий

Навроцкий после встречи в Белом доме: Трамп дал гарантию безопасности Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам в Вашингтоне после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
«

"Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши", - сказал Навроцкий. Его выступление транслировало Польское телевидение.

Ранее Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.
В миреПольшаКароль НавроцкийДональд ТрампСША
 
 
