Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил Навроцкий

Президент США Дональд Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам в Вашингтоне после встречи с американским... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T21:49:00+03:00

2025-09-03T21:49:00+03:00

2025-09-03T21:52:00+03:00

в мире

польша

кароль навроцкий

дональд трамп

сша

ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам в Вашингтоне после встречи с американским лидером Дональдом Трампом."Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши", - сказал Навроцкий. Его выступление транслировало Польское телевидение.Ранее Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.

польша

сша

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

в мире, польша, кароль навроцкий, дональд трамп, сша