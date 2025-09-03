https://ria.ru/20250903/navrotskiy-2039512004.html
Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил Навроцкий
ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам в Вашингтоне после встречи с американским лидером Дональдом Трампом."Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши", - сказал Навроцкий. Его выступление транслировало Польское телевидение.Ранее Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.
