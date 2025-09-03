"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной
Федерация альпинизма не согласилась с Боней, заявившей о гибели Наговициной
© Соцсети спортсменкиНаталья Наговицина
© Соцсети спортсменки
Наталья Наговицина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мнение телеведущей Виктории Бони о том, что пропавшая в горах Киргизии альпинистка Наталья Наговицина погибла, нельзя с уверенностью назвать правильным, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин РИА Новости.
«
"Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты", — сказал Пятницин.
Он добавил, что с уважением относится к телеведущей, поскольку она поднялась на вершину. По его словам, она имеет право на частное мнение.
Во вторник Боня опубликовала в социальных сетях кадры облета Пика Победы беспилотников, сообщив, что альпинистка умерла.
Что произошло на Пике Победы
- Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Кроме разорванной палатки у спортсменки были спальный мешок и некоторое количество еды и воды.
- Попавшую в беду россиянку попытались спасти другие альпинисты, но безуспешно. Вмешалась погода — один из спортсменов (итальянец) погиб. Предварительно, из-за отека легких.
- 16 августа вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии вылетел на помощь, однако и тут спасателям не повезло — все испортила сильная турбулентность, из-за которой экипаж совершил жесткую посадку. Не обошлось без травм, зато все выжили.
- Следом в воздух подняли еще один вертолет Ми-17ВМ, которому удалось вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Вот только дело ограничилось одним вылетом — резко ухудшилась погода, и на второй взлет пилоты уже не решились.
- Вылеты возобновились 26 августа, в этот же день в горы вышел еще один отряд альпинистов. Но уже 29-го числа группе пришлось вернуться на базу из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
- Сын альпинистки записал видеообращение, в котором вновь попросил возобновить поиски матери, указывая на ее опыт и вероятность того, что Наталья до сих пор жива.
- В итоге спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий, а альпинистку официально признали пропавшей без вести.
- 27-го числа военные беспилотники, оборудованные тепловизором, совершили облет места, где находится Наговицына, — признаков жизни у альпинистки обнаружить не удалось.