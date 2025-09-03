https://ria.ru/20250903/nagovitsina-2039409614.html

"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной

"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной - РИА Новости, 03.09.2025

"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной

Мнение телеведущей Виктории Бони о том, что пропавшая в горах Киргизии альпинистка Наталья Наговицина погибла, нельзя с уверенностью назвать правильным, заявил... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:40:00+03:00

2025-09-03T15:40:00+03:00

2025-09-03T15:40:00+03:00

киргизия

виктория боня

в мире

россия

спорт

вокруг спорта

происшествия

федерация альпинизма россии (фар)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039173227_0:29:577:354_1920x0_80_0_0_27b029b774ee7de546040ce6f984d6f6.png

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мнение телеведущей Виктории Бони о том, что пропавшая в горах Киргизии альпинистка Наталья Наговицина погибла, нельзя с уверенностью назвать правильным, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин РИА Новости."Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты", — сказал Пятницин.Он добавил, что с уважением относится к телеведущей, поскольку она поднялась на вершину. По его словам, она имеет право на частное мнение.Во вторник Боня опубликовала в социальных сетях кадры облета Пика Победы беспилотников, сообщив, что альпинистка умерла.Что произошло на Пике Победы

https://rsport.ria.ru/20250902/nagovitsina-2039172700.html

https://ria.ru/20250902/gory-2038866226.html

https://rsport.ria.ru/20250903/gory-2039293879.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, виктория боня, в мире, россия, спорт, вокруг спорта, происшествия, федерация альпинизма россии (фар)