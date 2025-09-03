Рейтинг@Mail.ru
"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/nagovitsina-2039409614.html
"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной
"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной - РИА Новости, 03.09.2025
"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной
Мнение телеведущей Виктории Бони о том, что пропавшая в горах Киргизии альпинистка Наталья Наговицина погибла, нельзя с уверенностью назвать правильным, заявил... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:40:00+03:00
2025-09-03T15:40:00+03:00
киргизия
виктория боня
в мире
россия
спорт
вокруг спорта
происшествия
федерация альпинизма россии (фар)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039173227_0:29:577:354_1920x0_80_0_0_27b029b774ee7de546040ce6f984d6f6.png
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мнение телеведущей Виктории Бони о том, что пропавшая в горах Киргизии альпинистка Наталья Наговицина погибла, нельзя с уверенностью назвать правильным, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин РИА Новости.&quot;Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты&quot;, — сказал Пятницин.Он добавил, что с уважением относится к телеведущей, поскольку она поднялась на вершину. По его словам, она имеет право на частное мнение.Во вторник Боня опубликовала в социальных сетях кадры облета Пика Победы беспилотников, сообщив, что альпинистка умерла.Что произошло на Пике Победы
https://rsport.ria.ru/20250902/nagovitsina-2039172700.html
https://ria.ru/20250902/gory-2038866226.html
https://rsport.ria.ru/20250903/gory-2039293879.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039173227_0:0:577:434_1920x0_80_0_0_56cd55d43eae1a46ec6c8c94949e8e46.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, виктория боня, в мире, россия, спорт, вокруг спорта, происшествия, федерация альпинизма россии (фар)
Киргизия, Виктория Боня, В мире, Россия, Спорт, Вокруг спорта, Происшествия, Федерация альпинизма России (ФАР)
"Превысила полномочия": альпинисты раскритиковали вывод Бони о Наговициной

Федерация альпинизма не согласилась с Боней, заявившей о гибели Наговициной

© Соцсети спортсменкиНаталья Наговицина
Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Соцсети спортсменки
Наталья Наговицина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мнение телеведущей Виктории Бони о том, что пропавшая в горах Киргизии альпинистка Наталья Наговицина погибла, нельзя с уверенностью назвать правильным, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин РИА Новости.
«

"Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты", — сказал Пятницин.

Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Рядом с ней еще 30 трупов": страшные новости о Наговициной с пика Победы
2 сентября, 20:03
Он добавил, что с уважением относится к телеведущей, поскольку она поднялась на вершину. По его словам, она имеет право на частное мнение.
Во вторник Боня опубликовала в социальных сетях кадры облета Пика Победы беспилотников, сообщив, что альпинистка умерла.

Что произошло на Пике Победы

  • Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Кроме разорванной палатки у спортсменки были спальный мешок и некоторое количество еды и воды.
  • Попавшую в беду россиянку попытались спасти другие альпинисты, но безуспешно. Вмешалась погода — один из спортсменов (итальянец) погиб. Предварительно, из-за отека легких.
  • 16 августа вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии вылетел на помощь, однако и тут спасателям не повезло — все испортила сильная турбулентность, из-за которой экипаж совершил жесткую посадку. Не обошлось без травм, зато все выжили.
  • Следом в воздух подняли еще один вертолет Ми-17ВМ, которому удалось вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Вот только дело ограничилось одним вылетом — резко ухудшилась погода, и на второй взлет пилоты уже не решились.
Российская альпинистка Наталья Наговицына - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Их забрал "черный август": почему все больше альпинистов погибают в горах
2 сентября, 19:50
  • Вылеты возобновились 26 августа, в этот же день в горы вышел еще один отряд альпинистов. Но уже 29-го числа группе пришлось вернуться на базу из-за ухудшения самочувствия лидера группы.
  • Сын альпинистки записал видеообращение, в котором вновь попросил возобновить поиски матери, указывая на ее опыт и вероятность того, что Наталья до сих пор жива.
  • В итоге спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий, а альпинистку официально признали пропавшей без вести.
  • 27-го числа военные беспилотники, оборудованные тепловизором, совершили облет места, где находится Наговицына, — признаков жизни у альпинистки обнаружить не удалось.
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Российская альпинистка назвала главные "горы-убийцы" на планете
Вчера, 10:07
 
КиргизияВиктория БоняВ миреРоссияСпортВокруг спортаПроисшествияФедерация альпинизма России (ФАР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала