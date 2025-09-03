https://ria.ru/20250903/myamlina-2039501945.html

Мямлина: ПСБ развивает комплекс решений по трансграничным платежам

Мямлина: ПСБ развивает комплекс решений по трансграничным платежам

2025-09-03T20:13:00+03:00

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Банк ПСБ развивает диверсифицированный комплекс решений для российского бизнеса и граждан по международным платежам, сообщила заместитель председателя банка Ольга Мямлина в рамках сессии "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее" на полях Восточного экономического форума. "В настоящий момент платформа “Токеон” находится в процессе проработки допуска к обращению в своей информационной системе иностранного цифрового права, которое впоследствии российские импортеры и экспортеры смогут использовать в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам", – сказала Мямлина, ее слова приводит пресс-служба банка. Говоря о перспективах развития рынка токенизации, она отметила, что главным направлением будет выпуск гибридных цифровых прав (ГЦП), которые сочетают в себе цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. "Для бизнеса инструмент является альтернативным источником пополнения оборотных средств. Эмитенты могут выпускать ГЦП на продукцию, которая находится еще на этапе производства, тем самым гарантируя ее будущую реализацию. Частным инвесторам гибридные цифровые права дают возможность поддерживать рентабельные, перспективные проекты или получать товары и услуги по более низкой цене, чем при приобретении их напрямую", – рассказала зампред банка. При этом Мямлина подчеркнула, что для дальнейшего активного развития рынка токенизации нефинансовых активов необходимо отменить авансовую уплату НДС в выпусках гибридных цифровых прав. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

