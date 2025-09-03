Рейтинг@Mail.ru
Мямлина: ПСБ развивает комплекс решений по трансграничным платежам - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 03.09.2025 (обновлено: 20:37 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/myamlina-2039501945.html
Мямлина: ПСБ развивает комплекс решений по трансграничным платежам
Мямлина: ПСБ развивает комплекс решений по трансграничным платежам - РИА Новости, 03.09.2025
Мямлина: ПСБ развивает комплекс решений по трансграничным платежам
Банк ПСБ развивает диверсифицированный комплекс решений для российского бизнеса и граждан по международным платежам, сообщила заместитель председателя банка... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T20:13:00+03:00
2025-09-03T20:37:00+03:00
псб (банк псб)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039504343_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a6814beb30d08e6b8bd8bc694e0e0080.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Банк ПСБ развивает диверсифицированный комплекс решений для российского бизнеса и граждан по международным платежам, сообщила заместитель председателя банка Ольга Мямлина в рамках сессии "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее" на полях Восточного экономического форума. "В настоящий момент платформа “Токеон” находится в процессе проработки допуска к обращению в своей информационной системе иностранного цифрового права, которое впоследствии российские импортеры и экспортеры смогут использовать в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам", – сказала Мямлина, ее слова приводит пресс-служба банка. Говоря о перспективах развития рынка токенизации, она отметила, что главным направлением будет выпуск гибридных цифровых прав (ГЦП), которые сочетают в себе цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. "Для бизнеса инструмент является альтернативным источником пополнения оборотных средств. Эмитенты могут выпускать ГЦП на продукцию, которая находится еще на этапе производства, тем самым гарантируя ее будущую реализацию. Частным инвесторам гибридные цифровые права дают возможность поддерживать рентабельные, перспективные проекты или получать товары и услуги по более низкой цене, чем при приобретении их напрямую", – рассказала зампред банка. При этом Мямлина подчеркнула, что для дальнейшего активного развития рынка токенизации нефинансовых активов необходимо отменить авансовую уплату НДС в выпусках гибридных цифровых прав. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/podguzova-2039487833.html
https://ria.ru/20250903/soglashenie-2039291335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039504343_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_48b89b788675d159e90afc22b989a13e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), вэф-2025
ПСБ (Банк ПСБ), ВЭФ-2025
Мямлина: ПСБ развивает комплекс решений по трансграничным платежам

Ольга Мямлина: банк ПСБ развивает комплекс решений по международным платежам

© Фото : пресс-служба ПСБЗаместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина
Заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
Заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Банк ПСБ развивает диверсифицированный комплекс решений для российского бизнеса и граждан по международным платежам, сообщила заместитель председателя банка Ольга Мямлина в рамках сессии "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее" на полях Восточного экономического форума.
"В настоящий момент платформа “Токеон” находится в процессе проработки допуска к обращению в своей информационной системе иностранного цифрового права, которое впоследствии российские импортеры и экспортеры смогут использовать в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам", – сказала Мямлина, ее слова приводит пресс-служба банка.
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Подгузова: бизнесу стоит развивать креатив на системном уровне
Вчера, 18:57
Говоря о перспективах развития рынка токенизации, она отметила, что главным направлением будет выпуск гибридных цифровых прав (ГЦП), которые сочетают в себе цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
"Для бизнеса инструмент является альтернативным источником пополнения оборотных средств. Эмитенты могут выпускать ГЦП на продукцию, которая находится еще на этапе производства, тем самым гарантируя ее будущую реализацию. Частным инвесторам гибридные цифровые права дают возможность поддерживать рентабельные, перспективные проекты или получать товары и услуги по более низкой цене, чем при приобретении их напрямую", – рассказала зампред банка.
При этом Мямлина подчеркнула, что для дальнейшего активного развития рынка токенизации нефинансовых активов необходимо отменить авансовую уплату НДС в выпусках гибридных цифровых прав.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев и заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина на церемонии подписания соглашения о развитии цифровых финансовых инструментов для креативных индустрий Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ПСБ, "Токеон" и КРДВ на ВЭФ заключили соглашение о развитии
Вчера, 10:01
 
ПСБ (Банк ПСБ)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала