В МВД напомнили о признаках телефонного мошенничества
В МВД напомнили о признаках телефонного мошенничества - РИА Новости, 03.09.2025
В МВД напомнили о признаках телефонного мошенничества
Сотрудники правоохранительных органов звонят только в том случае, если нужно пригласить в подразделения, все остальные звонки могут быть мошенничеством
2025-09-03
2025-09-03T12:02:00+03:00
2025-09-03T12:02:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов звонят только в том случае, если нужно пригласить в подразделения, все остальные звонки могут быть мошенничеством, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудник правоохранительных органов может позвонить только когда необходимо пригласить в подразделение. Во всех остальных случаях, а тем более, когда собеседник прибегает к угрозам и запугиванию, - это явные признаки мошенничества", - напомнила Волк. По ее словам, если звонят якобы из правоохранительных органов и сообщают, что сбережения в опасности или угрожают уголовной ответственностью за денежные переводы и предлагают защитить накопления, нужно прекратить разговор и не верить услышанному.
