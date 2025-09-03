Рейтинг@Mail.ru
В МВД напомнили о признаках телефонного мошенничества - РИА Новости, 03.09.2025
12:02 03.09.2025
В МВД напомнили о признаках телефонного мошенничества
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов звонят только в том случае, если нужно пригласить в подразделения, все остальные звонки могут быть мошенничеством, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудник правоохранительных органов может позвонить только когда необходимо пригласить в подразделение. Во всех остальных случаях, а тем более, когда собеседник прибегает к угрозам и запугиванию, - это явные признаки мошенничества", - напомнила Волк. По ее словам, если звонят якобы из правоохранительных органов и сообщают, что сбережения в опасности или угрожают уголовной ответственностью за денежные переводы и предлагают защитить накопления, нужно прекратить разговор и не верить услышанному.
В МВД напомнили о признаках телефонного мошенничества

МВД: угрозы в телефонным разговоре с неизвестным являются признаками аферы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов звонят только в том случае, если нужно пригласить в подразделения, все остальные звонки могут быть мошенничеством, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудник правоохранительных органов может позвонить только когда необходимо пригласить в подразделение. Во всех остальных случаях, а тем более, когда собеседник прибегает к угрозам и запугиванию, - это явные признаки мошенничества", - напомнила Волк.
По ее словам, если звонят якобы из правоохранительных органов и сообщают, что сбережения в опасности или угрожают уголовной ответственностью за денежные переводы и предлагают защитить накопления, нужно прекратить разговор и не верить услышанному.
Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
