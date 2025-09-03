https://ria.ru/20250903/mvd-2039330301.html

В МВД напомнили о признаках телефонного мошенничества

В МВД напомнили о признаках телефонного мошенничества

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов звонят только в том случае, если нужно пригласить в подразделения, все остальные звонки могут быть мошенничеством, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудник правоохранительных органов может позвонить только когда необходимо пригласить в подразделение. Во всех остальных случаях, а тем более, когда собеседник прибегает к угрозам и запугиванию, - это явные признаки мошенничества", - напомнила Волк. По ее словам, если звонят якобы из правоохранительных органов и сообщают, что сбережения в опасности или угрожают уголовной ответственностью за денежные переводы и предлагают защитить накопления, нужно прекратить разговор и не верить услышанному.

