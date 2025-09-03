https://ria.ru/20250903/moskva-2039258849.html
Служба приставов назвала число женщин, задолжавших по алиментам в Москве
Служба приставов назвала число женщин, задолжавших по алиментам в Москве
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Свыше 2 тысяч москвичек задолжали по алиментам на детей - это 10% от общего числа алиментщиков в столице, сообщили РИА Новости в ГУ ФССП по Москве. "В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве на исполнении находятся 2075 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей с женщин", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что число женщин-должниц составляет 10% от общего числа должников-алиментщиков.
