Тюменская область запустила информационный проект о мошенничестве
Тюменская область запустила информационный проект о мошенничестве - РИА Новости, 03.09.2025
Тюменская область запустила информационный проект о мошенничестве
Информационный проект "Стопмошенники72.рф" по профилактике и противодействию телефонному и интернет-мошенничеству стартовал в Тюменской области, сообщил глава... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:21:00+03:00
2025-09-03T17:21:00+03:00
2025-09-03T17:21:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
мошенничество
ТЮМЕНЬ, 3 сен - РИА Новости. Информационный проект "Стопмошенники72.рф" по профилактике и противодействию телефонному и интернет-мошенничеству стартовал в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор. "Чтобы защитить жителей, запускаем проект "Стопмошенники72.рф". Его цель – сформировать у людей единственно правильную модель поведения: не вступать в диалог, не верить обещаниям, сразу прерывать контакт… На сайте "Стопмошенники72.рф" инструкции, реальные истории людей, схемы обмана и практические советы, как его избежать. Всё, чтобы каждый житель области чувствовал себя защищённым и уверенным", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что кибермошенничество – одна из наиболее актуальных проблем всей страны, в том числе и Тюменской области. Только за первые шесть месяцев 2025 года тюменцы потеряли из-за действий злоумышленников более 1,6 миллиарда рублей. По мнению губернатора, знание правил безопасности поможет жителям региона уберечь себя и близких от действий преступников, которые становятся все изобретательнее. Информационный проект реализуется при содействии регионального правительства совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по Тюменской области и Отделением Банка России по Тюменской области.
тюменская область
тюменская область, александр моор, мошенничество
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Мошенничество
Тюменская область запустила информационный проект о мошенничестве
Моор: в Тюменской области стартовал информационный проект о мошенничестве
