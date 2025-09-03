Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область запустила информационный проект о мошенничестве
Тюменская область
 
17:21 03.09.2025
тюменская область
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 3 сен - РИА Новости. Информационный проект "Стопмошенники72.рф" по профилактике и противодействию телефонному и интернет-мошенничеству стартовал в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.
"Чтобы защитить жителей, запускаем проект "Стопмошенники72.рф". Его цель – сформировать у людей единственно правильную модель поведения: не вступать в диалог, не верить обещаниям, сразу прерывать контакт… На сайте "Стопмошенники72.рф" инструкции, реальные истории людей, схемы обмана и практические советы, как его избежать. Всё, чтобы каждый житель области чувствовал себя защищённым и уверенным", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что кибермошенничество – одна из наиболее актуальных проблем всей страны, в том числе и Тюменской области. Только за первые шесть месяцев 2025 года тюменцы потеряли из-за действий злоумышленников более 1,6 миллиарда рублей. По мнению губернатора, знание правил безопасности поможет жителям региона уберечь себя и близких от действий преступников, которые становятся все изобретательнее.
Информационный проект реализуется при содействии регионального правительства совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по Тюменской области и Отделением Банка России по Тюменской области.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
День знаний Тюменская область отметила открытием двух школ
2 сентября, 14:24
 
Тюменская область, Александр Моор, Мошенничество
 
 
