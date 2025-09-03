https://ria.ru/20250903/moldaviya-2039408925.html

Молдавская оппозиция провела акцию протеста у офиса НАТО в Кишиневе

Молдавская оппозиция провела акцию протеста у офиса НАТО в Кишиневе - РИА Новости, 03.09.2025

Молдавская оппозиция провела акцию протеста у офиса НАТО в Кишиневе

В Молдавии оппозиционный блок "Победа" провел у офиса представительства НАТО в Кишиневе акцию против милитаризации страны

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. В Молдавии оппозиционный блок "Победа" провел у офиса представительства НАТО в Кишиневе акцию против милитаризации страны, трансляцию вели в официальном Telegram-канале.Участники пришли с плакатами: "Молдавия без НАТО — дети живы!"; "НАТО, забирай ПДС и уходи!"; "Оружия НАТО Молдавии не надо!"; "НАТО, Молдавия не ваша военная база". "Мы не согласны с политикой и решениями, навязываемыми нашей стране. Мы против милитаризации и вступления Молдавии в военные блоки, особенно в НАТО. История показывает, что там, где побывал альянс, страны разваливались. Сегодня мы пришли к офису НАТО, чтобы призвать отказаться от милитаризации и участия в блоках. Организация Североатлантического договора нам не нужна", — заявил на митинге один из лидеров входящей в блок партии "Возрождение" Юрий Витнянский. Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой — президент Майя Санду, в Молдавии стали часто проводиться маневры с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.Представители Минобороны республики отмечали необходимость усилить обороноспособность страны и приобрести для этого оружие. Глава министерства Анатолий Носатый призывал к созданию системы ПВО.

