Молдавская оппозиция провела акцию протеста у офиса НАТО в Кишиневе
В Кишиневе у офиса НАТО прошла акция "Победы" против милитаризации Молдавии
© Canal 5Участники акции против НАТО и за независимость страны. Кишинев, Молдавия. Кадр видео
© Canal 5
Участники акции против НАТО и за независимость страны. Кишинев, Молдавия. Кадр видео
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. В Молдавии оппозиционный блок "Победа" провел у офиса представительства НАТО в Кишиневе акцию против милитаризации страны, трансляцию вели в официальном Telegram-канале.
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
16 апреля, 17:22
"Мы не согласны с политикой и решениями, навязываемыми нашей стране. Мы против милитаризации и вступления Молдавии в военные блоки, особенно в НАТО. История показывает, что там, где побывал альянс, страны разваливались. Сегодня мы пришли к офису НАТО, чтобы призвать отказаться от милитаризации и участия в блоках. Организация Североатлантического договора нам не нужна", — заявил на митинге один из лидеров входящей в блок партии "Возрождение" Юрий Витнянский.
Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой — президент Майя Санду, в Молдавии стали часто проводиться маневры с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Представители Минобороны республики отмечали необходимость усилить обороноспособность страны и приобрести для этого оружие. Глава министерства Анатолий Носатый призывал к созданию системы ПВО.