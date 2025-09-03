Рейтинг@Mail.ru
Глава Румынии предложил Молдавии повторить путь Украины, считает эксперт
14:29 03.09.2025 (обновлено: 14:44 03.09.2025)
Глава Румынии предложил Молдавии повторить путь Украины, считает эксперт
Глава Румынии предложил Молдавии повторить путь Украины, считает эксперт - РИА Новости, 03.09.2025
Глава Румынии предложил Молдавии повторить путь Украины, считает эксперт
Президент Румынии, заявляющий об угрозе победы пророссийских сил на выборах в Молдавии, фактически предлагает республике повторить путь Украины, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Румынии, заявляющий об угрозе победы пророссийских сил на выборах в Молдавии, фактически предлагает республике повторить путь Украины, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил, что если пророссийские силы победят на парламентских выборах в Молдавии, которые пройдут 28 сентября, то республика "может повторить путь Грузии". Также он утверждает, что если к власти в Молдавии придут пророссийские силы, то "это может означать сотрудничество с Москвой, размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усилением давления на Украину", создать препятствия для Молдавии и Украины, "которые сейчас вместе движутся по европейскому пути". "Насчет Грузии - это смешно, потому что Грузия сейчас имеет рост ВВП самый высокий на постсоветском пространстве", - сказал Жарихин. Он отметил, что успехи грузинской экономики в основном связаны с ее экономическими связями и работой на российском рынке, тогда как те, кто от такого сотрудничества с Россией отказались, многое потеряли. Утверждения Дана о том, что Молдавия должна вместе с Украиной идти по общему пути в Европейский Союз, также показались эксперту сомнительными. "Общий путь в Евросоюз - то есть предлагается Молдавии испытывать примерно то же самое, что Украине. Потому что тут же (в Молдавии - ред.) возникнут проблемы, которая возникли на Украине, один в один. Потому что на Украине в Европу не хотели идти дончане, и из этого все это началось. Но в Европу не захотят идти и приднестровцы. Значит, из-за этого все то же самое, что на Украине, начнется и у них", - заявил эксперт. Он также отверг утверждение о вмешательстве России в парламентские выборы в Молдавии и призвал не смешивать понятия вмешательства и влияния. "Если говорить о влиянии, то, несомненно, российское влияние на Молдову огромное. Потому что это (Россия – ред.) страна, которая привлекательна практически для половины населения Молдовы… Россия никуда не может исчезнуть из голов тех жителей Молдовы, которые хотят продолжения и развития дружбы с Россией. И поэтому будет, безусловно, самым активным образом влиять на результаты избирательной кампании", - отметил Жарихин. По сути, это президент Румынии вмешивается в ход предвыборной кампании в Молдавии и "ведет" предвыборную компанию Майи Сайду, отметил эксперт. "Товарищ, видимо, с энтузиазмом, оплаченным хорошими деньгами, ведет предвыборную кампанию. Но при этом надо еще немножко быть в курсе ситуации (на постсоветском пространстве - ред.)", - резюмировал Жарихин. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Румынии, заявляющий об угрозе победы пророссийских сил на выборах в Молдавии, фактически предлагает республике повторить путь Украины, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил, что если пророссийские силы победят на парламентских выборах в Молдавии, которые пройдут 28 сентября, то республика "может повторить путь Грузии". Также он утверждает, что если к власти в Молдавии придут пророссийские силы, то "это может означать сотрудничество с Москвой, размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усилением давления на Украину", создать препятствия для Молдавии и Украины, "которые сейчас вместе движутся по европейскому пути".
"Насчет Грузии - это смешно, потому что Грузия сейчас имеет рост ВВП самый высокий на постсоветском пространстве", - сказал Жарихин. Он отметил, что успехи грузинской экономики в основном связаны с ее экономическими связями и работой на российском рынке, тогда как те, кто от такого сотрудничества с Россией отказались, многое потеряли.
Утверждения Дана о том, что Молдавия должна вместе с Украиной идти по общему пути в Европейский Союз, также показались эксперту сомнительными. "Общий путь в Евросоюз - то есть предлагается Молдавии испытывать примерно то же самое, что Украине. Потому что тут же (в Молдавии - ред.) возникнут проблемы, которая возникли на Украине, один в один. Потому что на Украине в Европу не хотели идти дончане, и из этого все это началось. Но в Европу не захотят идти и приднестровцы. Значит, из-за этого все то же самое, что на Украине, начнется и у них", - заявил эксперт.
Он также отверг утверждение о вмешательстве России в парламентские выборы в Молдавии и призвал не смешивать понятия вмешательства и влияния. "Если говорить о влиянии, то, несомненно, российское влияние на Молдову огромное. Потому что это (Россия – ред.) страна, которая привлекательна практически для половины населения Молдовы… Россия никуда не может исчезнуть из голов тех жителей Молдовы, которые хотят продолжения и развития дружбы с Россией. И поэтому будет, безусловно, самым активным образом влиять на результаты избирательной кампании", - отметил Жарихин.
По сути, это президент Румынии вмешивается в ход предвыборной кампании в Молдавии и "ведет" предвыборную компанию Майи Сайду, отметил эксперт. "Товарищ, видимо, с энтузиазмом, оплаченным хорошими деньгами, ведет предвыборную кампанию. Но при этом надо еще немножко быть в курсе ситуации (на постсоветском пространстве - ред.)", - резюмировал Жарихин.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
