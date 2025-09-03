https://ria.ru/20250903/moldavija-2039386658.html

В Молдавии отреагировали на слова президента Румынии о пророссийских силах

В Молдавии отреагировали на слова президента Румынии о пророссийских силах - РИА Новости, 03.09.2025

В Молдавии отреагировали на слова президента Румынии о пророссийских силах

Молдавия была бы счастлива повторить путь Грузии в экономическом плане, а пугающему Кишинев такой перспективой президенту Румынии Никушору Дану стоит заняться...

КИШИНЕВ, 3 сен - РИА Новости. Молдавия была бы счастлива повторить путь Грузии в экономическом плане, а пугающему Кишинев такой перспективой президенту Румынии Никушору Дану стоит заняться проблемами своей страны, заявил РИА Новости депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску, комментируя слова Дана. Ранее президент Румынии в интервью телеканалу Pro TV заявил, что если пророссийские силы победят, то Молдавия может повторить путь Грузии. По его словам, подобное развитие событий может заблокировать европейский курс республики. "Если Никушор Дан имеет ввиду в экономическом плане, то мы только счастливы повторить путь Грузии. Потому что Грузия за последние четыре года, пока у нас была у власти ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), демонстрирует поступательное развитие экономики от 7 до 10% каждый год. Это действительно показывает то, что экономика страны работает на благо ее граждан и бюджета", - сказал Фотеску. По его мнению, Грузия ведет и разумный политический курс. "Несмотря на то, что Грузия хотела войти в Евросоюз, тем не менее она отказалась слепо следовать его требованиям, и эти нашумевшие два закона о запрете ЛГБТ * и об иноагентах, который, кстати, существует и в США, и в Российской Федерации, во многих странах – все это показывает суверенность Грузии, независимость ее решений как в экономической, так и в политической сфере", - отметил депутат. Фотеску обратил внимание на поведение Никушора Дана по отношению к Молдавии, отметив, что румынский президент 27 августа даже не поздравил республику и ее народ с Днем независимости, а это, по мнению депутата, свидетельствует лишь о том, что тот не признает независимость Молдавии. "Видимо, в голове у данного политика серьезные унионистские мысли (об объединении Молдавии с Румынией – ред.), в противном случае он безусловно поздравил бы. И после этого Никушор Дан 31 августа приезжает в Кишинев на праздник "Наш язык", которым, напомню, фальшивыми и незаконными методами правящая партия ПДС провозгласила у нас на территории румынский язык вместо молдавского государственного. И он приезжает праздновать именно этот праздник. То есть очередные двойные стандарты", - подчеркнул он. По словам Фотеску, Никушору Дану лучше заняться разрешением проблем в своей стране, где в понедельник учителя отказываются выходить на первые уроки нового учебного года, где закрываются пассажирские железнодорожные рейсы. "Где бастуют абсолютно все, потому что социальная политика, которую кабинет румынского президента сейчас начал проводить, антисоциальна. Идут сокращения расходов и в то же время идет увеличение милитаризации. То есть расходование бюджетных денег на инфраструктуру военных объектов, НАТОвские базы. Поэтому очень однозначное отношение к таким заявлениям. Это повестка Евросоюза, который кроме русофобии последнее время ничего не видит. И я бы не стал обращать на это внимание. Тем более что оценку таким заявлением внутри нашей страны люди давным-давно уже дали на референдуме об евроинтеграции", - подчеркнул депутат. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

