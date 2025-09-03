Минвостокразвития проанализирует использование казначейских кредитов

https://ria.ru/20250903/minvostokrazvitie-2039226142.html

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минвостокразвития проанализирует эффективность применение казначейских кредитов для финансирования северного завоза, рассмотрит возможность увеличения сроков их погашения, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава министерства Алексей Чекунков. Он рассказал, что казначейские кредиты в 2025 году стали важной поддержкой для северных регионов для своевременного финансирования всех этапов северного завоза. По его данным, для 14 регионов, в которые осуществляется завоз, установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на 10 миллиардов рублей со сроком погашения до 20 декабря этого года. Министр уточнил, что в ответ на обращения двух регионов – Якутии и Чукотки - решено увеличить лимит казначейских кредитов на северный завоз в 2025 году - на 1,78 миллиарда и 1 миллиард рублей соответственно. Он отметил, что на сегодняшний день из общего объема уже использовано более 9,8 миллиарда рублей - средства направлены преимущественно на закупку и завоз топливно-энергетических ресурсов на Чукотку, Камчатку, в Якутию, Магаданскую и Мурманскую области. "Мы проанализируем эффективность механизма. После этого рассмотрим возможность либо увеличения сроков погашения казначейских кредитов в рамках отдельного лимита на северный завоз, либо предложим установить отдельные лимиты бюджетных кредитов на закупку и доставку грузов северного завоза на срок не менее двух лет", - сказал Чекунков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

