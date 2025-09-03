Рейтинг@Mail.ru
Минвостокразвития проанализирует использование казначейских кредитов - РИА Новости, 03.09.2025
00:57 03.09.2025
Минвостокразвития проанализирует использование казначейских кредитов
чукотка
камчатка
мурманская область
алексей чекунков
дальневосточный федеральный университет
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минвостокразвития проанализирует эффективность применение казначейских кредитов для финансирования северного завоза, рассмотрит возможность увеличения сроков их погашения, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава министерства Алексей Чекунков. Он рассказал, что казначейские кредиты в 2025 году стали важной поддержкой для северных регионов для своевременного финансирования всех этапов северного завоза. По его данным, для 14 регионов, в которые осуществляется завоз, установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на 10 миллиардов рублей со сроком погашения до 20 декабря этого года. Министр уточнил, что в ответ на обращения двух регионов – Якутии и Чукотки - решено увеличить лимит казначейских кредитов на северный завоз в 2025 году - на 1,78 миллиарда и 1 миллиард рублей соответственно. Он отметил, что на сегодняшний день из общего объема уже использовано более 9,8 миллиарда рублей - средства направлены преимущественно на закупку и завоз топливно-энергетических ресурсов на Чукотку, Камчатку, в Якутию, Магаданскую и Мурманскую области. "Мы проанализируем эффективность механизма. После этого рассмотрим возможность либо увеличения сроков погашения казначейских кредитов в рамках отдельного лимита на северный завоз, либо предложим установить отдельные лимиты бюджетных кредитов на закупку и доставку грузов северного завоза на срок не менее двух лет", - сказал Чекунков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
чукотка
камчатка
мурманская область
чукотка, камчатка, мурманская область, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, экономика
Чукотка, Камчатка, Мурманская область, Алексей Чекунков, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
ЧукоткаКамчаткаМурманская областьАлексей ЧекунковДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
