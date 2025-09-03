Минобороны запустило проект о вкладе Красной Армии в победу над Японией
Минобороны запустило проект, посвященный победе над Японией в 1945 году
© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанкЧтение приказа о победе над империалистической Японией
Чтение приказа о победе над империалистической Японией. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минобороны РФ запустило мультимедийный проект, раскрывающий вклад Красной Армии в победу над милитаристской Японией в 1945 году, сообщили в министерстве.
"Минобороны России запускает новый мультимедийный проект "Японский рейх" пал следом за германским", основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ, раскрывающих эпизоды последних дней Второй мировой войны и вкладе Красной Армии в Победу над Японией в 1945 году", - говорится в сообщении.
На сайте военного ведомства опубликованы директивы Ставки Верховного Главнокомандования, докладные записки Народного комиссара обороны СССР, доклады командующих Забайкальским, 1-м и 2-м Дальневосточными фронтами, оперативные директивы, свидетельства военнопленных японских генералов и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
"Уже с 1944 года японцы начинают развертывать строительство оборонительных сооружений и подготовку тыловых оборонительных рубежей на Маньчжурском плацдарме, рассматривая Маньчжурию как оперативный плацдарм обороны собственной Японии. С февраля 1945 года начинают создавать оборонительные рубежи по р. Мулинхэ и восточнее Муданьцзян. Наступление наших войск явилось полной неожиданностью для японцев", – свидетельствует итоговая сводка разведывательного отдела штаба 1-й Краснознаменной армии 1-го Дальневосточного фронта за период с 9 августа по 4 сентября 1945 года.
В Минобороны отмечают, что победа в Европе позволила СССР перебросить значительные резервы на Дальний Восток, а разгром нацистской Германии и усиление давления на Японию со стороны союзников создали благоприятные условия для перехода от обороны к решительным наступательным действиям.
"Войскам Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 9 августа начать боевые действия для выполнения задач, поставленных директивами Ставки. … Боевые действия авиации всех фронтов начать с утра 9 августа, имея в виду бомбить прежде всего Харбин и Чанчунь", - указывает директива Ставки Верховного Главнокомандования от 7 августа 1945 года главнокомандующему Советскими войсками на Дальнем Востоке Маршалу Советского Союза Александру Василевскому о начале боевых действий против японских вооруженных сил.
Советские войска, развивая успех, стремительно продвигались вглубь Маньчжурии, охватывая с флангов и блокируя крупные японские группировки, деморализованные поражением Германии и не готовые к масштабному противостоянию с высокомобильными советскими формированиями.
"Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: на тех участках фронта, где японские войска складывают оружие и сдаются в плен, боевые действия прекращать, с пленными японцами обращаться хорошо; в городах Маньчжурии, освобожденных от японцев, могут быть подняты китайские флаги администрацией назначенной Чан Кайши, в этом китайской администрации не препятствовать и содействовать ей в установлении порядка", - гласит директива СВГ от 17 августа 1945 года главнокомандующему Советскими войсками на Дальнем Востоке, командующим войсками 1-го, 2-го Дальневосточных, Забайкальского фронтов, Тихоокеанским флотом о порядке обращения со сдающимися в плен японскими войсками.
16 августа 1945 года, командующий Квантунской армией отдал всем войсковым частям приказ о капитуляции. В то же время представители командования Квантунской армии обратились к командованию Советскими войсками на Дальнем Востоке с просьбой позволить японским самолетам беспрепятсвенно выполнять полеты для сброса листовок своим войскам с приказом о капитуляции.
С 1 по 31 августа 1945 года войсками Забайкальского фронта было захвачено в плен 54 генерала, свыше 228 тысяч солдат и офицеров Квантунской армии.
"Положение на Дальнем Востоке резко изменилось. Освобождена южная половина острова Сахалина и Курильская гряда островов - Советский Союз получил свободный выход в Тихий океан. … Маньчжурия освобождена и возвращена своему народу. Советская армия принесла освобождение и корейскому народу", - писал Маршал Советского Союза Родион Малиновский в статье "Победа на Дальнем Востоке" от 12 февраля 1948 года.
