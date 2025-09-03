Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал причину начала спецоперации - РИА Новости, 03.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 03.09.2025
Медведев назвал причину начала спецоперации
Медведев назвал причину начала спецоперации - РИА Новости, 03.09.2025
Медведев назвал причину начала спецоперации
"Трещина" в миропорядке, который сложился после Второй мировой войны, стала одной из причин начала спецоперации, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии... РИА Новости, 03.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
япония
дмитрий медведев
единая россия
мгер
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Трещина" в миропорядке, который сложился после Второй мировой войны, стала одной из причин начала спецоперации, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев назвал особой дату капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны, подчеркнув, что итоги войны легли в основу сформировавшегося миропорядка. "Этот миропорядок дал трещину в широком смысле этого слова, и все это, в конечном счете, привело к специальной военной операции. Когда уроки большой кровавой войны были забыты, память павших была предана забвению, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете", - сказал он на встрече с активистами поискового лагеря МГЕР.
россия, япония, дмитрий медведев, единая россия, мгер
Специальная военная операция на Украине, Россия, Япония, Дмитрий Медведев, Единая Россия, МГЕР
Медведев назвал причину начала спецоперации

Медведев заявил, что одной из причин начала СВО стала трещина в миропорядке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Трещина" в миропорядке, который сложился после Второй мировой войны, стала одной из причин начала спецоперации, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев назвал особой дату капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны, подчеркнув, что итоги войны легли в основу сформировавшегося миропорядка.
«
"Этот миропорядок дал трещину в широком смысле этого слова, и все это, в конечном счете, привело к специальной военной операции. Когда уроки большой кровавой войны были забыты, память павших была предана забвению, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете", - сказал он на встрече с активистами поискового лагеря МГЕР.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЯпонияДмитрий МедведевЕдиная РоссияМГЕР
 
 
