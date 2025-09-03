https://ria.ru/20250903/medvedev-2039480886.html

Медведев назвал причину начала спецоперации

Медведев назвал причину начала спецоперации

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Трещина" в миропорядке, который сложился после Второй мировой войны, стала одной из причин начала спецоперации, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев назвал особой дату капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны, подчеркнув, что итоги войны легли в основу сформировавшегося миропорядка. "Этот миропорядок дал трещину в широком смысле этого слова, и все это, в конечном счете, привело к специальной военной операции. Когда уроки большой кровавой войны были забыты, память павших была предана забвению, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете", - сказал он на встрече с активистами поискового лагеря МГЕР.

