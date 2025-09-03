https://ria.ru/20250903/medinskiy-2039452635.html

Путин оценил работу Мединского как главы делегации для встреч с Украиной

Путин оценил работу Мединского как главы делегации для встреч с Украиной - РИА Новости, 03.09.2025

Путин оценил работу Мединского как главы делегации для встреч с Украиной

Президент России Владимир Путин сообщил, что доволен работой помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы переговорной группы с Украиной. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что доволен работой помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы переговорной группы с Украиной."Работой Мединского я доволен", - сказал Путин журналистам, комментируя работу помощника президента РФ на российско-украинских переговорах в Стамбуле.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

