Путин оценил работу Мединского как главы делегации для встреч с Украиной - РИА Новости, 03.09.2025
17:18 03.09.2025 (обновлено: 17:31 03.09.2025)
Путин оценил работу Мединского как главы делегации для встреч с Украиной
Путин оценил работу Мединского как главы делегации для встреч с Украиной
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что доволен работой помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы переговорной группы с Украиной."Работой Мединского я доволен", - сказал Путин журналистам, комментируя работу помощника президента РФ на российско-украинских переговорах в Стамбуле.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Путин оценил работу Мединского как главы делегации для встреч с Украиной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что доволен работой помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы переговорной группы с Украиной.
"Работой Мединского я доволен", - сказал Путин журналистам, комментируя работу помощника президента РФ на российско-украинских переговорах в Стамбуле.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Не все на Западе хотят забрать российские резервы, заявил Путин
