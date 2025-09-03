https://ria.ru/20250903/magate-2039418413.html

Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию по Ирану

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг иранского ядерного досье. РИА Новости, 03.09.2025

ВЕНА, 3 сен - РИА Новости. Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг иранского ядерного досье."Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить тревожную ситуацию вокруг иранского ядерного досье", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Ираном и Израилем.Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение МАГАТЭ, Израиля и США в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.В ответ на удары по атомным объектам Ирана, после ирано-израильской войны, президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В последние два месяца Иран активизировал контакты с "евротройкой" (Великобритания, Франция, Германия) для заключения новой ядерной сделки. При этом европейские страны в качестве изначального условия потребовали согласия от Тегерана на проведение прямых переговоров с Вашингтоном. Поскольку 18 октября 2025 года истекает срок резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, "евротройка" пригрозила Ирану задействовать механизм восстановления международных санкций, если исламская республика не согласится на ядерную сделку до конца августа или на продление действия резолюции.Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.

