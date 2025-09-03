https://ria.ru/20250903/limarenko-2039377557.html

Валерий Лимаренко: бизнесу выгодно работать на Сахалине

Валерий Лимаренко: бизнесу выгодно работать на Сахалине - РИА Новости, 03.09.2025

Валерий Лимаренко: бизнесу выгодно работать на Сахалине

Сахалинская область сегодня по многим показателям выходит в лидеры, и это не только экономика, темпы роста которой превышают среднероссийские, но также... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T14:09:00+03:00

2025-09-03T14:09:00+03:00

2025-09-03T14:34:00+03:00

интервью

сахалин

россия

валерий лимаренко

технологии

вэф-2025

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366204_0:99:3370:1995_1920x0_80_0_0_95aea314f75492e4c65c1bf4fbcf9280.jpg

Сахалинская область сегодня по многим показателям выходит в лидеры, и это не только экономика, темпы роста которой превышают среднероссийские, но также экология, социальная сфера и другие направления. О текущих успехах региона и масштабных перспективных проектах рассказал в интервью РИА Новости в ходе ВЭФ-2025 губернатор области Валерий Лимаренко. – Валерий Игоревич, какие ключевые темы обсуждаете на форуме? – На полях форума встречаемся с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, с которым в онлайн-режиме запустим газораспределительную станцию "Леонидово". Это один из важных объектов масштабной программы газификации Сахалинской области. Еще несколько лет назад уровень газификации у нас был 14%. Сегодня – уже 64%. На газ переведено 56 котельных, подключено к газу 5,7 тысячи домовладений. В 2028 году планируем выйти на 100% газификацию. Таким образом, Сахалин является лидером по развитию газификации на Дальнем Востоке. Также в рамках форума пройдет встреча с главой Сбербанка Германом Грефом. "Сбер" принимает активное участие в развитии Сахалинского государственного университета, и мы обсудим перспективы совместной работы. У нас уже открыта цифровая "Школа 21", которая выпускает специалистов для ИТ-индустрии. Совместно со "Сбером" внедряем проекты с искусственным интеллектом во все сферы жизни. В том числе используем его при управлении реальным сектором экономики. Ключевым направлением сегодня для нас является развитие беспилотных систем. На островах реально летают дроны и работают на экономику и повышение качества жизни людей. Выездным мероприятием ВЭФ станет форум беспилотных систем, который пройдет на Сахалине. Мы представим уникальную программу, которая будет иметь как авиационную составляющую, так и морскую. Как гражданскую, так и военную. Форум состоится на новой площадке Росконгресса "Сахалин Экспо", способной принимать мероприятия международного уровня. – Какие отрасли сегодня являются точками роста экономики региона? – В первую очередь – это нефтегазовый сектор. У нас реализуются проекты по освоению шельфа Охотского моря "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Сахалин-3". Перспективы связываем с глубокой переработкой углеводородов. Речь идет о строительстве завода по производству топлива из газового конденсата компании "Газпром". Для нас важно, чтобы стратегические проекты были обеспечены нефтегазовыми сервисами. После того, как от нас ушли зарубежные компании, эту нишу заняли российские предприятия. Для этого мы создали нефтегазовый индустриальный парк, который позволил локализовать сервисные услуги. Не так давно была запущена дожимная насосная станция, которая обеспечивает производственный процесс. Оборудование было закуплено раньше, но монтаж, запуск и наладка – все было сделано российскими руками. Наши инженеры во всем разобрались и очень успешно эксплуатируют оборудование. Но инженерные задачи без науки не могут двигаться дальше, поэтому сейчас наша цель – добавить в этот процесс научно-исследовательские работы. Вместе с нефтяниками и газовиками на базе нашего университета мы готовим кафедры, лаборатории, программы обучения для молодых специалистов. Следующая важная точка роста – транспортно-логистический хаб, который мы создаем на Сахалине. Его основой является морской порт Корсаков, где идет масштабная модернизация. В ближайшие годы он станет первым глубоководным портом-убежищем на Сахалине и важным звеном Северного морского пути. У нас также базируется Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора", введен крупный аэровокзальный комплекс, строится новая взлетно-посадочная полоса, развиваются беспилотные системы. Благодаря этому мы сможем доставлять грузы всеми видами транспорта. Как крупные, например, по Северному морскому пути, так и индивидуальные – до конкретного населенного пункта и семьи. Учитывая наше островное положение, важную роль в экономике региона играет рыбопромышленный комплекс. Мы стабильно находимся в тройке лидеров на Дальнем Востоке по объему вылова водных биологических ресурсов, производству рыбной продукции, потенциалу береговых перерабатывающих производств и флоту. За последние шесть лет у нас построено шесть рыбоперерабатывающих комплексов. В том числе в прошлом году "Гидрострой" первым в России ввел в эксплуатацию в рамках второго этапа инвестиционных квот два завода большой мощности по производству филе и фарша сурими на Итурупе и Шикотане. Благодаря этому мы вышли в лидеры в ДФО по объемам переработки. В этом году группа компаний построит еще один завод. Уже много лет мы первые в России по воспроизводству тихоокеанских лососей. С каждым годом у нас растет выпуск молоди. Это наш стратегический запас. И он будет только увеличиваться. В угольной отрасли в этом году будет завершено строительство крупнейшего в России магистрального угольного конвейера в Углегорском районе. Его протяженность составит 23 километра. Он свяжет Солнцевский угольный разрез и порт Шахтерск. Объем транспортировки угля увеличится до 20 миллионов тонн в год. В последние годы Сахалинская область достаточно серьезно заявила о себе как территории, привлекательной для туристов. У нас действует горнолыжный курорт мирового уровня "Горный воздух". Сегодня протяженность трасс 42 километра. В этом году начинаем реализацию проекта по созданию там всесезонного курорта "Долина Айна". Экономика Сахалинской области развивается достаточно успешно. Объем ВРП в 2024 году достиг 1,8 триллиона рублей против 1,6 триллиона годом ранее. Инвестиции впервые достигли 355 миллиардов рублей. Показатели превысили среднероссийские. Даже с учетом инфляции рост составил почти 10%. Важно, что больший объем инвестиций сегодня идет в несырьевой сектор. Частные инвестиции растут, бюджетные снижаются. Это говорит о том, что бизнесу выгодно работать на островах, он видит серьезный потенциал в реализации проектов. Это подтверждает и наша позиция в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Мы – четвертые в России и лидеры в ДФО. – Оцените экспортный потенциал Сахалина. Где и какая продукция востребована? На какие рынки планируете выходить? – Сегодня мы в первую очередь поставляем за рубеж энергоресурсы: нефть, сжиженный природный газ, уголь. Они составляют порядка 95% экспорта. Большой потенциал есть и в рыбной отрасли. Сегодня преобладают поставки свежей рыбы и морепродуктов, но у нас активно идет строительство и модернизация рыбоперерабатывающих комплексов. Они будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью: филе, фарш, рыбную муку, жир. Они также востребованы в странах АТР. Если говорить о потенциальных покупателях, то сегодня нашими основными торговыми партнерами являются Китай, Япония, Республика Корея и Индия. Мы работаем над расширением сотрудничества с дружественными странами. Среди них республики Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения, а также Монголия, Вьетнам, Индонезия, Малайзия. – Сахалин с его уникальными природными особенностями всегда был точкой притяжения для туристов. Как развивается туристическая отрасль, продвигаете ли бальнеологическое направление, социальный детский туризм? – Да, у нас действительно уникальные природные места, но сегодня туристический потенциал региона гораздо шире. Острова привлекают не только живописными пейзажами, но и особой культурой, островной гастрономией и развитой инфраструктурой. Например, горнолыжный курорт "Горный воздух" – это современное пространство с трассами различного уровня сложности и качественным сервисом. Здесь комфортно себя чувствуют как опытные лыжники, так и начинающие спортсмены, включая юных туристов. В последние годы у нас открываются новые гостиницы, многочисленные кафе, рестораны, глэмпинги, появляются бассейны и аквапарки. Мы благоустраиваем экологические тропы, организуем маршруты выходного дня. Все это способствуют активному семейному отдыху. Большое внимание уделяем развитию оздоровительного отдыха. У нас, например, установлены бюветы, где жители и гости города могут бесплатно выпить уникальную местную минеральную воду. А лечение сероводородно-иловыми грязями озера Изменчивое в Синегорском санатории укрепляет репутацию Сахалина как места восстановления здоровья. У нас активно развивается социальный детский туризм. Кстати, здесь мы одни из лидеров в стране. За счет регионального бюджета ребята из отдаленных районов приезжают в Южно-Сахалинск, посещают культурно-исторические достопримечательности, музеи, театры, различные занятия в рамках образовательных мероприятий. В прошлом году областной центр посетили свыше 40 тысяч школьников. Это хорошая возможность познакомиться с Южно-Сахалинском, увидеть перспективы для учебы, дальнейшей работы и жизни в нашей области. – Как регион справляется с общей для Российской Федерации проблемой дефицита кадров? Какие шаги предпринимаются в этом направлении? – Наша стратегия заключается в том, чтобы подготовить свои кадры из числа сахалинцев и курильчан, а также привлечь на острова востребованных специалистов. Что касается решения первой задачи, то мы развиваем Сахалинский государственный университет. Он сегодня работает в тесной связке с бизнесом. Это позволяет открывать направления подготовки под конкретные проекты. То есть, у студентов есть возможность получать практические навыки на сахалинских предприятиях мирового уровня, например, в нефтегазовой сфере, а затем и устраиваться туда на работу. Как я уже говорил, мы вместе со "Сбером" открыли "Школу 21" для переподготовки специалистов в области информационных технологий. С этого года у нас открывается сразу несколько средних профессиональных учебных заведений. Например, мы начинаем растить своих специалистов для горнодобывающей отрасли. В течение двух лет планируем обучить свыше 600 человек для угольных предприятий. Помимо этого, будем готовить специалистов для отрасли беспилотных систем. Что касается привлечения кадров, то к нам охотно едут специалисты из других регионов России. Мы создали организацию, которая занимается подбором кадров. Есть система сопровождения и обеспечения их социальными услугами. Например, запустили масштабную программу арендного жилья. Свыше 1,5 тысячи квартир построили для специалистов, которые приезжают из других регионов, и арендная плата для них в три раза ниже рыночной стоимости. Мы берем на себя заботу о всей семье работника. Трудоустраиваем супруга или супругу, подбираем детский сад рядом с домом. Да и в целом условия для жизни, доступность медицинской помощи, комфортная городская среда, развитая спортивная и туристическая инфраструктура являются важными факторами для того, чтобы заинтересовать высококвалифицированных специалистов перебираться к нам на острова. – Недавно на Сахалине прошел международный климатический форум. Как идет запущенный по поручению президента РФ эксперимент по углеродному балансу? – Начну с главного. Сахалинская область достигла углеродной нейтральности досрочно, став первым регионом в России, где поглощение парниковых газов превышает их выбросы согласно официальному региональному кадастру. При этом мы получили не только экологический, но также экономический и социальный эффект. Нетто-выбросы парниковых газов сокращались более чем втрое по сравнению с 2019 годом. При этом ВРП вырос на 30%. Стабильно улучшаются показатели качества окружающей среды. Это и есть наша формула устойчивого развития. Результаты эксперимента ощутили на себе все жители области. Потому что мы провели газификацию ЖКХ, повысили энергоэффективность городского хозяйства, перевели общественный транспорт и сельскохозяйственную технику на газ, развиваем электротранспорт. Находимся на втором месте после Москвы по количеству электрозарядок. Мы заботимся о природе – занимаемся очисткой русел рек, лесовосстановлением, пристально следим за очагами возгораний. Другой важный результат – наши компании первыми в России реализовали климатические проекты, стали готовить верифицированную углеродную отчетность и прошли процедуры квотирования выбросов. Осенью 2022 года мы дали старт углеродному рынку России на Курильских островах. Активность на национальном углеродном рынке во втором квартале 2025 года выросла в семь раз по сравнению с предыдущим периодом. Мы рассчитываем, что наш опыт в этой части будут применять и другие регионы страны. – Вы часто говорите про новую энергетику. Расскажите о работе первого в России водородного полигона: какие результаты, перспективы, где сейчас востребовано водородное топливо? – Водород – это перспективное экологически чистое топливо для транспорта и энергетики. Спрос на него растет, и мы хотим занять нишу на рынке производства водорода. Сахалин сегодня стал пилотной площадкой нашей страны для развития водородных технологий. У нас создается Восточный водородный кластер, а водородный полигон – часть этого крупного проекта. На его базе мы открыли специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН при участии МФТИ, МГТУ имени Баумана и Госкорпорации "Росатом" и АФК "Система". На полигоне мы отрабатываем технологии производства водорода и его использования. Сегодня мы переходим на второй этап работы и начинаем опытно-промышленную эксплуатацию пилотных проектов. Среди них – водородный накопитель в составе автоматизированной гибридной энергоустановки ПАО "РусГидро" в поселке Новиково, генератор электроэнергии на водороде для резервного энергоснабжения вышки сотовой связи в селе Огоньки, а также водородная энергоустановка для обеспечения электроэнергией полевого лагеря МЧС. Эти три проекта планируются к запуску в первом полугодии 2026 года. Кроме того, совместно с АО "Трансмашхолдинг" и РЖД мы продолжаем работать над проектом "Водородный поезд". Уже в 2027 году на Сахалин приедут два пассажирских состава на водородном двигателе, а с 2029 года они будут запущены в штатную эксплуатацию. То есть выйдут на действующие пассажирские маршруты. Отмечу, что сейчас водородный полигон – это научно-образовательный проект, но в перспективе он будет нацелен на поставку водорода в Азиатско-Тихоокеанский регион. – Амбициозные высокотехнологичные проекты, а также активное импортозамещение в области добычи углеводородов требуют научных и технических решений. Как в этой работе участвует Сахалинский госуниверситет? На какой стадии находится создание кампуса "СахалинТех"? – Сахалинский государственный университет – это основа всех наших инновационных проектов. Сделать прорыв в технологиях невозможно без научно-производственной базы. Поэтому мы создаем кампус мирового уровня "СахалинТех", который в тесной связке с бизнесом будет решать задачи современного развития. Стены научно-образовательного центра еще возводятся, но работа по его наполнению уже активно идет. Мы формируем портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Он направлен на решение конкретных задач ведущих предприятий области. С индустриальными партнерами создаем новые направления исследований, открываем современные лаборатории, включая "СахалинТех.Центр" и специализированные учебно-лабораторные комплексы, оснащенные передовым оборудованием. В нефтегазовой отрасли совместно с компанией "Сахалинская Энергия" создается современная химико-аналитическая лаборатория для проведения исследований мирового уровня. Кроме того, совместно с "Сахалинской Энергией" и Томским политехническим университетом создаем магистерскую программу по модели Хериот-Ватт. Она направлена на подготовку специалистов для работы в сложных условиях шельфовых проектов. Совместно с Газпромбанком запущен исследовательский центр. Он ориентирован на разработку новых технологий для шельфовых проектов. С МГТУ имени Баумана создана магистерская программа по водородной энергетике. Готовим кадры для новой отрасли. Организуется специализированная водородная кафедра, которая станет центром компетенций в области водородных технологий. В партнерстве с "РусЭл", ООО "Газпром инвест" "Шельф" в академическом институте СКБ САМИ ДВО РАН открыта современная электротехническая лаборатория. Она оснащена передовым оборудованием для проведения исследований в области электроэнергетики. Формируется центр по разведению и воспроизводству аквакультур. Он будет способствовать развитию рыбохозяйственного комплекса региона. Всего совместно с партнерами создано десять лабораторий и исследовательских центров. К 2026 году в кампусе "СахалинТех" будет функционировать 21 современная лаборатория. В этом году мы сдаем первый этап кампуса – студенческий городок. Следующим этапом завершим строительство научно-образовательного центра – это будет 120 тысяч квадратных метров площадей лабораторий и аудиторий. Мы привлекаем ученых, инженеров, преподавателей, и на следующий год у нас будет полностью сформирован профессорско-преподавательский состав для обучения студентов и проведения необходимых исследований. – На ПМЭФ вы говорили о создании на острове международного транспортно-логистического хаба. Что уже сделано в этом направлении и что предстоит сделать? – В нашем транспортно-логистическом хабе несколько составляющих. И его основой является Корсаковский морской порт. Модернизацию мы начали в прошлом году. Сейчас идет строительство Рыбного порта. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. На эти цели из федерального бюджета выделено 6,8 миллиарда рублей. Следующим этапом нужно будет провести дноуглубительные работы, дополнительно обустроить оградительный мол, тогда мы получим глубоководный порт-убежище, способный принимать суда различных классов. Он войдет в состав Северного морского пути. Таким образом мы сможем создать новые логистические цепочки для товарооборота со странами АТР. Для нас важно, что у порта появился инвестор – компания "Логин Дело". Она вкладывает средства в создание современного портового логистического комплекса. Еще одной составляющей хаба является авиация. В 2023 году мы запустили новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Южно-Сахалинска. Идет строительство новой взлетно-посадочной полосы. – Область уделяет большое внимание развитию беспилотных технологий. Для каких задач они используются? Появились ли на острове новые дронопорты? – У нас более 70 сценариев применения дронов. И сегодня Сахалинская область является лидером по применению беспилотников в народном хозяйстве. Например, с помощью БПЛА мы очистили острова от несанкционированных свалок. Дроны и искусственный интеллект следят за лесными пожарами. Благодаря этому мы оперативно выявляем очаги и ликвидируем возгорания в первые сутки. В результате площадь лесных пожаров за последние три года сократилось в 40 раз. Ликвидируем возгорания в первые сутки. Мы используем дроны для развития транспортной инфраструктуры, мониторинга окружающей среды и экологического контроля, повышения безопасности и защиты населения, логистики и оптимизация производственных процессов, цифровизации сельского хозяйства. Причем речь идет не только об использовании воздушных беспилотников, но также наземных и морских. Например, в этом году мы использовали подводных роботов для исследования фарватера острова Шумшу. Нам это было необходимо, чтобы доставить грузы и людей для создания там музея под открытым небом в честь Курильской десантной операции. Сегодня тестируем опытные модели для грузовых перевозок. Сегодня мы поставили задачу провести глобальную сверку кадастрового учета земельных участков в реальности и на бумаге. Это позволит нам выявить неучтенные объекты и получить дополнительные налоговые поступления в бюджет. Отмечу, сегодня все органы власти используют беспилотники в своей работе. У нас создана школа квалифицированного заказчика, где идет обучение по применению беспилотных систем. Что касается дронопортов, то в настоящее время действует первый в России официальный дронопорт "Пушистый". В ближайшие годы откроем еще восемь по всему Сахалину. Создан научно-производственный центр, который занимается выпуском беспилотников. Сразу после завершения Восточного экономического форума на нашем острове пройдет форум по беспилотным технологиям "Крылья Сахалина". Он станет выездной площадкой ВЭФ. Там мы представим сценарии применения дронов, наши опытные разработки беспилотников, проведем учения с применением военных технологий и первый в России парад дронов, в котором примут участие пилотируемая и беспилотная авиация.

https://ria.ru/20250821/sakhalin-2036623359.html

https://ria.ru/20250618/limarenko-2023681896.html

https://sn.ria.ru/20250806/sakhalin-2032841993.html

https://ria.ru/20250903/sakhalin-2039338770.html

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, сахалин, россия, валерий лимаренко, технологии, вэф-2025, поддержка бизнеса