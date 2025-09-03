Рейтинг@Mail.ru
Около 2,5 млрд руб направлено на льготные лекарства для ярославцев
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:01 03.09.2025
Около 2,5 млрд руб направлено на льготные лекарства для ярославцев
Около 2,5 млрд руб направлено на льготные лекарства для ярославцев - РИА Новости, 03.09.2025
Около 2,5 млрд руб направлено на льготные лекарства для ярославцев
Около 2,5 миллиарда рублей направлено в этом году на льготное лекарственное обеспечение жителей Ярославской области, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 03.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Около 2,5 миллиарда рублей направлено в этом году на льготное лекарственное обеспечение жителей Ярославской области, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Гурьянова. По данным пресс-службы правительства региона, Гурьянова выступила на заседании профильного комитета Ярославской облдумы. "В Ярославской области более 130 тысяч жителей имеют право на льготное лекарственное обеспечение. На эти цели в 2025 году направлено около 2,5 миллиарда рублей, 82,8% из которых – средства регионального бюджета, остальное – федерального", - цитирует Гурьянову пресс-служба. По словам Гурьяновой, из общего объема финансирования более полумиллиарда рублей затрачено на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения больных сахарным диабетом, 823 миллиона рублей – на лечение пациентов, страдающих онкогематологическими заболеваниями. На современные лекарственные препараты для страдающих бронхиальной астмой выделено 153 миллиона рублей, отметила региональный министр. На приобретение инновационных препаратов генноинженерной иммунобиологической терапии затрачено 222 миллиона рублей, на закупку специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов – 17 миллионов рублей. По словам Гурьяновой, за счет средств бюджета региона приобретены лекарства для орфанных пациентов. Сейчас в регионе их 264 человека, в том числе 148 детей. "Учитывая высокую значимость применения современных средств диагностики у детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, в Ярославской области в числе первых в России введены дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения расходными материалами к системам непрерывного мониторинга глюкозы", - подчеркнула Гурьянова. Она уточнила, что начиная с мая 2022 года, такая помощь предоставлена 609 жителям региона. С прошлого года по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева возраст пациентов, которые могут воспользоваться данной мерой поддержки, увеличен до 23 лет.
ярославская область
россия
ярославская область, россия
Ярославская область, Ярославская область, Россия
Около 2,5 млрд руб направлено на льготные лекарства для ярославцев

Гурьянова: около 2,5 млрд руб направлено на льготные лекарства для ярославцев

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Около 2,5 миллиарда рублей направлено в этом году на льготное лекарственное обеспечение жителей Ярославской области, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Гурьянова.
По данным пресс-службы правительства региона, Гурьянова выступила на заседании профильного комитета Ярославской облдумы.
Более 20 докторов и фельдшеров привлекли в ярославские медучреждения
Вчера, 12:42
"В Ярославской области более 130 тысяч жителей имеют право на льготное лекарственное обеспечение. На эти цели в 2025 году направлено около 2,5 миллиарда рублей, 82,8% из которых – средства регионального бюджета, остальное – федерального", - цитирует Гурьянову пресс-служба.
По словам Гурьяновой, из общего объема финансирования более полумиллиарда рублей затрачено на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения больных сахарным диабетом, 823 миллиона рублей – на лечение пациентов, страдающих онкогематологическими заболеваниями.
На современные лекарственные препараты для страдающих бронхиальной астмой выделено 153 миллиона рублей, отметила региональный министр. На приобретение инновационных препаратов генноинженерной иммунобиологической терапии затрачено 222 миллиона рублей, на закупку специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов – 17 миллионов рублей.
По словам Гурьяновой, за счет средств бюджета региона приобретены лекарства для орфанных пациентов. Сейчас в регионе их 264 человека, в том числе 148 детей.
"Учитывая высокую значимость применения современных средств диагностики у детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, в Ярославской области в числе первых в России введены дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения расходными материалами к системам непрерывного мониторинга глюкозы", - подчеркнула Гурьянова.
Она уточнила, что начиная с мая 2022 года, такая помощь предоставлена 609 жителям региона. С прошлого года по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева возраст пациентов, которые могут воспользоваться данной мерой поддержки, увеличен до 23 лет.
На развитие центра БАС в Ярославской области направят 1,5 млрд руб
Вчера, 12:23
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссия
 
 
