https://ria.ru/20250903/lavrov-2039513540.html

Лавров раскрыл, как долго эксперты МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС

Лавров раскрыл, как долго эксперты МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС - РИА Новости, 03.09.2025

Лавров раскрыл, как долго эксперты МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС

Представители МАГАТЭ будут находиться на Запорожской АЭС до тех пор, пока Россия считает их присутствие там оправданным и целесообразным, заявил министр... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T22:12:00+03:00

2025-09-03T22:12:00+03:00

2025-09-03T22:12:00+03:00

в мире

россия

европа

киев

сергей лавров

рафаэль гросси

антониу гуттереш

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Представители МАГАТЭ будут находиться на Запорожской АЭС до тех пор, пока Россия считает их присутствие там оправданным и целесообразным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Обстрелы украинцами Запорожской АЭС создавали реальную угрозу масштабной ядерной катастрофы... Рассчитывать на здравомыслие или чувство самосохранения со стороны Киева не приходилось. В этой ситуации мы были вынуждены привлечь к наблюдению за обстановкой на ЗАЭС экспертов секретариата МАГАТЭ, хотя, строго говоря, подобная деятельность мандатом МАГАТЭ не предусмотрена", - сказал он в фильме документального цикла, посвящённого ситуации вокруг Запорожской АЭС. Лавров добавил, что тогда сразу же возникли серьёзные трудности, связанные с заездом представителей агентства на станцию. "Мы проделали большую и весьма непростую подготовительную работу, с учётом быстро менявшейся обстановки на Запорожской станции и в условиях непрекращающейся подрывной деятельности Украины.... Были тщательно продуманы и предварительно согласованы организационные детали, включая маршрут следования экспертов секретариата МАГАТЭ, меры по обеспечению безопасности представителей агентства. Его генеральный директор Рафаэль Гросси согласился на эти условия, однако перейти к их реализации не удалось", - отметил министр. Он рассказал, что на этапе, когда уже были согласованы все параметры заезда представителей агентства, в это вмешался генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, который не дал согласия на заезд экспертов секретариата МАГАТЭ. "Мы несколько раз поднимали вопрос о безрассудном поведении киевского режима и о той угрозе, которую он создаёт всей Европе на Совете Безопасности ООН. Гендиректор МАГАТЭ Гросси вновь вернулся к необходимости присутствия экспертов секретариата агентства на ЗАЭС в условиях постоянных украинских нападений", - пояснил Лавров. Он отметил, что в итоге представители МАГАТЭ оказались на станции 1 сентября 2022 года благодаря, прежде всего, тем усилиям, которые приложила для этого Россия, однако находиться там они будут до тех пор, пока Москва считает их присутствие оправданным и целесообразным. "ЗАЭС – это российский ядерный объект. Когда придёт время, представители агентства станцию покинут", - заключил министр. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

https://ria.ru/20250821/zaes-2036833544.html

https://ria.ru/20250814/magate-2035139718.html

https://ria.ru/20250813/vsu-2035114003.html

россия

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, европа, киев, сергей лавров, рафаэль гросси, антониу гуттереш, магатэ, запорожская аэс, оон