Лавров раскрыл, как долго эксперты МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС
Лавров: представители МАГАТЭ будут на ЗАЭС, пока Россия считает это оправданным
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Представители МАГАТЭ будут находиться на Запорожской АЭС до тех пор, пока Россия считает их присутствие там оправданным и целесообразным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Обстрелы украинцами Запорожской АЭС создавали реальную угрозу масштабной ядерной катастрофы... Рассчитывать на здравомыслие или чувство самосохранения со стороны Киева не приходилось. В этой ситуации мы были вынуждены привлечь к наблюдению за обстановкой на ЗАЭС экспертов секретариата МАГАТЭ, хотя, строго говоря, подобная деятельность мандатом МАГАТЭ не предусмотрена", - сказал он в фильме документального цикла, посвящённого ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Лавров добавил, что тогда сразу же возникли серьёзные трудности, связанные с заездом представителей агентства на станцию.
"Мы проделали большую и весьма непростую подготовительную работу, с учётом быстро менявшейся обстановки на Запорожской станции и в условиях непрекращающейся подрывной деятельности Украины.... Были тщательно продуманы и предварительно согласованы организационные детали, включая маршрут следования экспертов секретариата МАГАТЭ, меры по обеспечению безопасности представителей агентства. Его генеральный директор Рафаэль Гросси согласился на эти условия, однако перейти к их реализации не удалось", - отметил министр.
Он рассказал, что на этапе, когда уже были согласованы все параметры заезда представителей агентства, в это вмешался генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, который не дал согласия на заезд экспертов секретариата МАГАТЭ.
"Мы несколько раз поднимали вопрос о безрассудном поведении киевского режима и о той угрозе, которую он создаёт всей Европе на Совете Безопасности ООН. Гендиректор МАГАТЭ Гросси вновь вернулся к необходимости присутствия экспертов секретариата агентства на ЗАЭС в условиях постоянных украинских нападений", - пояснил Лавров.
"ЗАЭС – это российский ядерный объект. Когда придёт время, представители агентства станцию покинут", - заключил министр.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
