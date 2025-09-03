https://ria.ru/20250903/lavrov-2039356703.html
Лавров отреагировал на появление дипфейков с его участием
Министр иностранных дел Сергей Лавров, столкнувшись со сгенерированным нейросетью роликом про самого себя, отметил его реалистичность, заявила представитель МИД РИА Новости, 03.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, столкнувшись со сгенерированным нейросетью роликом про самого себя, отметил его реалистичность, заявила представитель МИД Мария Захарова."Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы", — рассказала она на сессии ВЭФ.По ее словам, описанный случай имел место несколько лет назад, когда такие видео только начали появляться.Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Площадкой для мероприятия стал кампусс Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
