Лавров отреагировал на появление дипфейков с его участием

Министр иностранных дел Сергей Лавров, столкнувшись со сгенерированным нейросетью роликом про самого себя, отметил его реалистичность, заявила представитель МИД РИА Новости, 03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, столкнувшись со сгенерированным нейросетью роликом про самого себя, отметил его реалистичность, заявила представитель МИД Мария Захарова."Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы", — рассказала она на сессии ВЭФ.По ее словам, описанный случай имел место несколько лет назад, когда такие видео только начали появляться.Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Площадкой для мероприятия стал кампусс Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

