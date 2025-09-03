Рейтинг@Mail.ru
Лавров отреагировал на появление дипфейков с его участием - РИА Новости, 03.09.2025
13:27 03.09.2025 (обновлено: 13:28 03.09.2025)
Лавров отреагировал на появление дипфейков с его участием
Лавров отреагировал на появление дипфейков с его участием
Министр иностранных дел Сергей Лавров, столкнувшись со сгенерированным нейросетью роликом про самого себя, отметил его реалистичность, заявила представитель МИД РИА Новости, 03.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, столкнувшись со сгенерированным нейросетью роликом про самого себя, отметил его реалистичность, заявила представитель МИД Мария Захарова."Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы", — рассказала она на сессии ВЭФ.По ее словам, описанный случай имел место несколько лет назад, когда такие видео только начали появляться.Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Площадкой для мероприятия стал кампусс Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лавров отреагировал на появление дипфейков с его участием

Лавров назвал фейковые ИИ-видео со своим участием реалистичными

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров, столкнувшись со сгенерированным нейросетью роликом про самого себя, отметил его реалистичность, заявила представитель МИД Мария Захарова.
"Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы", — рассказала она на сессии ВЭФ.
По ее словам, описанный случай имел место несколько лет назад, когда такие видео только начали появляться.
Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Площадкой для мероприятия стал кампусс Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лавров выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины
