Стала известна реакция Лаврова на дипфейки с его участием
Стала известна реакция Лаврова на дипфейки с его участием
2025-09-03T09:45:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров ещё при появлении первых фейковых видео с технологиями ИИ несколько лет назад, столкнувшись с дипфейком про самого себя, отметил его реалистичность, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. "Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы". Это было несколько лет назад, когда дипфейки только стали появляться", - рассказала она, выступая на сессии ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
