Лавров призвал устранить угрозы безопасности России на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Устойчивое урегулирование на Украине невозможно без искоренения первопричин конфликта, угрозы безопасности России должны быть устранены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
"В принципиальном плане нам очевидно, что устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта. К таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины. Эти угрозы должны быть устранены. И должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - заявил министр.
Также важен и гуманитарно-правовой аспект, отметил он.
"Не менее важно обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который, как я уже отметил, истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми – русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ. Украина сегодня единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения", - подчеркнул Лавров.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".