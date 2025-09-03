Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал устранить угрозы безопасности России на Украине - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/lavrov-2039229101.html
Лавров призвал устранить угрозы безопасности России на Украине
Лавров призвал устранить угрозы безопасности России на Украине - РИА Новости, 03.09.2025
Лавров призвал устранить угрозы безопасности России на Украине
Устойчивое урегулирование на Украине невозможно без искоренения первопричин конфликта, угрозы безопасности России должны быть устранены, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T01:38:00+03:00
2025-09-03T01:38:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596819634_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_26d8283f517994ffff1cc6152ec9da06.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Устойчивое урегулирование на Украине невозможно без искоренения первопричин конфликта, угрозы безопасности России должны быть устранены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "В принципиальном плане нам очевидно, что устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта. К таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины. Эти угрозы должны быть устранены. И должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - заявил министр. Также важен и гуманитарно-правовой аспект, отметил он. "Не менее важно обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который, как я уже отметил, истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми – русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ. Украина сегодня единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения", - подчеркнул Лавров. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250903/lavrov-2039228642.html
https://ria.ru/20250903/lavrov-2039228323.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596819634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a09557236373a69a281c6cd8304245c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Лавров призвал устранить угрозы безопасности России на Украине

Лавров заявил, что мир на Украине невозможен без устранения причин конфликта

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Устойчивое урегулирование на Украине невозможно без искоренения первопричин конфликта, угрозы безопасности России должны быть устранены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
"В принципиальном плане нам очевидно, что устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта. К таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины. Эти угрозы должны быть устранены. И должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - заявил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лавров выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины
01:30
Также важен и гуманитарно-правовой аспект, отметил он.
"Не менее важно обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который, как я уже отметил, истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми – русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ. Украина сегодня единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения", - подчеркнул Лавров.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине
01:27
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала