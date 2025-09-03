https://ria.ru/20250903/lavrov-2039229101.html

Лавров призвал устранить угрозы безопасности России на Украине

Лавров призвал устранить угрозы безопасности России на Украине - РИА Новости, 03.09.2025

Лавров призвал устранить угрозы безопасности России на Украине

Устойчивое урегулирование на Украине невозможно без искоренения первопричин конфликта, угрозы безопасности России должны быть устранены, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Устойчивое урегулирование на Украине невозможно без искоренения первопричин конфликта, угрозы безопасности России должны быть устранены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "В принципиальном плане нам очевидно, что устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта. К таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины. Эти угрозы должны быть устранены. И должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - заявил министр. Также важен и гуманитарно-правовой аспект, отметил он. "Не менее важно обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который, как я уже отметил, истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми – русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ. Украина сегодня единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения", - подчеркнул Лавров. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

