Лавров выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины
Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что переговоры с Киевом будут продолжены
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины продолжатся, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для индонезийской газеты "Компас".
"Весной этого года по инициативе президента России Владимира Путина были возобновлены прямые переговоры между Россией и Украиной. Состоялось три раунда в Стамбуле и в их рамках был достигнут определенный прогресс по гуманитарным вопросам: обменам военнопленными и удерживаемыми лицами, возвращению тел убитых и так далее. Кроме того, каждая из сторон изложила свое видение условий завершения конфликта. Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены", — сказал он.
Другие заявления министра
- Урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается приоритетом России.
- После начала СВО Москва сразу согласилась на просьбу Киева начать переговоры.
- Тогда удалось парафировать договоренности о мирном завершении конфликта.
- Украина по совету западных кураторов отказалась от подписания мирного договора.
Третий раунд переговоров между делегациями двух стран прошел в конце июля во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.
Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию сильно расходятся. Москва предложила сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Россия также настаивает, что встреча лидеров должна состояться только при проработке всех вопросов.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, несговорчивость Украины — большая ошибка, которая только ухудшит ситуацию для киевского режима. На эту линию Украину подталкивают европейские страны, отметил он.