https://ria.ru/20250903/lavrov-2039228642.html

Лавров выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины

Лавров выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.09.2025

Лавров выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины

Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины продолжатся, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для индонезийской газеты "Компас". РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T01:30:00+03:00

2025-09-03T01:30:00+03:00

2025-09-03T01:48:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

сергей лавров

владимир путин

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины продолжатся, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью для индонезийской газеты "Компас"."Весной этого года по инициативе президента России Владимира Путина были возобновлены прямые переговоры между Россией и Украиной. Состоялось три раунда в Стамбуле и в их рамках был достигнут определенный прогресс по гуманитарным вопросам: обменам военнопленными и удерживаемыми лицами, возвращению тел убитых и так далее. Кроме того, каждая из сторон изложила свое видение условий завершения конфликта. Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены", — сказал он. Другие заявления министраТретий раунд переговоров между делегациями двух стран прошел в конце июля во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа.Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию сильно расходятся. Москва предложила сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Россия также настаивает, что встреча лидеров должна состояться только при проработке всех вопросов.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, несговорчивость Украины — большая ошибка, которая только ухудшит ситуацию для киевского режима. На эту линию Украину подталкивают европейские страны, отметил он.

https://ria.ru/20250902/tramp-2039213868.html

https://ria.ru/20250902/fitso-2039166246.html

https://ria.ru/20250902/putin-2039059431.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, стамбул, сергей лавров, владимир путин, владимир мединский