Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине
01:27 03.09.2025 (обновлено: 02:05 03.09.2025)
Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине
Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине
Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине
Для прочного украинского урегулирования необходимо признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 03.09.2025
россия
украина
республика крым
владимир путин
сергей лавров
в мире
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Для прочного украинского урегулирования необходимо признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом", - заявил министр. "И, наконец, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом", - заключил он. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
россия
украина
республика крым
россия, украина, республика крым, владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине

Лавров заявил, что для мира на Украине надо признать новые реалии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Для прочного украинского урегулирования необходимо признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
"Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом", - заявил министр.
Сакс рассказал, как должны выглядеть эффективные условия мира на Украине
30 августа, 08:52
Сакс рассказал, как должны выглядеть эффективные условия мира на Украине
30 августа, 08:52
"И, наконец, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
СМИ: Трамп считает, что Украине придется заключить мир на условиях России
22 августа, 18:05
 
Россия Украина Республика Крым Владимир Путин Сергей Лавров В мире
 
 
