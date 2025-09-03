Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США, заявил Лавров

https://ria.ru/20250903/lavrov-2039228089.html

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас"."Президент США Дональд Трамп, как все знают, не только пригрозил ввести повышенные импортные тарифы на продукцию ряда торговых партнеров России. Такие тарифы уже введены, например, в отношении Индии - нашего особо привилегированного стратегического партнера, крупного потребителя российских товаров, в частности, углеводородного сырья. Мы оценили тот факт, что Нью-Дели не прогнулся под давлением и сохраняет приверженность принципам свободной торговли", - заявил Лавров.Он напомнил, что американцы превозносили эти принципы несколько десятилетий, а теперь сами же изменили.Накануне Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Индия предложила снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля, но принять такое решение Нью-Дели якобы должен был "много лет назад", а сейчас "уже становится поздно". Он также охарактеризовал торговые отношения Индии и США как "односторонние", так как Нью-Дели поставляет "огромные объемы товаров" Вашингтону, а закупает мало.В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

