Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском

2025-09-03T13:48:00+03:00

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступающих подразделений на константиновском направлении поразили из засады ударным дроном двух украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. "Цель была поражена из засады ударным БПЛА, фиксировавшим передвижение противника на дороге в ближнем тылу врага. Вместе с квадроциклом также были поражены два боевика ВСУ", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что другим ударным беспилотником был поражен еще один квадроцикл ВСУ после предварительного выявления места хранения техники противника.

