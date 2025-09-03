https://ria.ru/20250903/kvadrotsikl-2039367381.html
Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском
Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском - РИА Новости, 03.09.2025
Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступающих подразделений на константиновском направлении поразили из засады ударным дроном двух... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:48:00+03:00
2025-09-03T13:48:00+03:00
2025-09-03T14:19:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступающих подразделений на константиновском направлении поразили из засады ударным дроном двух украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. "Цель была поражена из засады ударным БПЛА, фиксировавшим передвижение противника на дороге в ближнем тылу врага. Вместе с квадроциклом также были поражены два боевика ВСУ", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что другим ударным беспилотником был поражен еще один квадроцикл ВСУ после предварительного выявления места хранения техники противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_89f35b2216094d29b277966a4b65f982.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском
Ударный дрон поразил украинский квадроцикл и двух военных ВСУ под Северском