Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском
13:48 03.09.2025 (обновлено: 14:19 03.09.2025)
Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском
Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском - РИА Новости, 03.09.2025
Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступающих подразделений на константиновском направлении поразили из засады ударным дроном двух... РИА Новости, 03.09.2025
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступающих подразделений на константиновском направлении поразили из засады ударным дроном двух украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. "Цель была поражена из засады ударным БПЛА, фиксировавшим передвижение противника на дороге в ближнем тылу врага. Вместе с квадроциклом также были поражены два боевика ВСУ", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что другим ударным беспилотником был поражен еще один квадроцикл ВСУ после предварительного выявления места хранения техники противника.
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дрон поразил украинский квадроцикл под Северском

Ударный дрон поразил украинский квадроцикл и двух военных ВСУ под Северском

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступающих подразделений на константиновском направлении поразили из засады ударным дроном двух украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Цель была поражена из засады ударным БПЛА, фиксировавшим передвижение противника на дороге в ближнем тылу врага. Вместе с квадроциклом также были поражены два боевика ВСУ", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что другим ударным беспилотником был поражен еще один квадроцикл ВСУ после предварительного выявления места хранения техники противника.
БезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
