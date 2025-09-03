https://ria.ru/20250903/kontsert-2039343728.html
Гала-концерт фестиваля танцев в Подмосковье соберет более 60 финалистов
Гала-концерт фестиваля танцев в Подмосковье соберет более 60 финалистов - РИА Новости, 03.09.2025
Гала-концерт фестиваля танцев в Подмосковье соберет более 60 финалистов
Гала-концерт III фестиваля "Город танцует в парках" соберет 64 танцевальных коллектива и солиста, мероприятие пройдет в Центральном парке подмосковного Реутова... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:46:00+03:00
2025-09-03T12:46:00+03:00
2025-09-03T12:46:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039341712_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_6d8dda1cdbb48d7f986be66bc7de96dc.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гала-концерт III фестиваля "Город танцует в парках" соберет 64 танцевальных коллектива и солиста, мероприятие пройдет в Центральном парке подмосковного Реутова 6 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В концерте выступят 64 финалиста, из них восемь – победители федерального дня фестиваля, 56 – финалисты из Подмосковья. Участники проекта поборются за звания лучшего танцевального коллектива и солиста. В завершении конкурсной программы состоится подведение итогов и церемония награждения. Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист России Егор Дружинин. По данным пресс-службы, он оценит номера участников фестиваля вместе с хореографом и театральным режиссером Александром Могилевым, танцовщицей и хореографом Екатериной Решетниковой, хореографом и режиссером Владимиром Варнавой. Помимо этого, в концертной программе примут участие профессиональные танцоры. Начало мероприятия – в 12:00. Вход свободный. Очный этап фестиваля "Город танцует в парках" в этом году стартовал 17 мая и продлился до 29 июня. Его площадками стали 31 парк по всему Подмосковью. Танцевальные коллективы и сольные исполнители из 47 муниципалитетов региона показали свои номера профессиональному жюри. В федеральный день, прошедший 17 мая, также выступили участники из 19 регионов России. Всего в концертах приняли участие более 3,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20250902/podmoskove-2039169122.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039341712_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e61e576c7585d51cf17ae92760800cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Гала-концерт фестиваля танцев в Подмосковье соберет более 60 финалистов
Гала-концерт фестиваля "Город танцует в парках" пройдет в Реутове 6 сентября
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гала-концерт III фестиваля "Город танцует в парках" соберет 64 танцевальных коллектива и солиста, мероприятие пройдет в Центральном парке подмосковного Реутова 6 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В концерте выступят 64 финалиста, из них восемь – победители федерального дня фестиваля, 56 – финалисты из Подмосковья. Участники проекта поборются за звания лучшего танцевального коллектива и солиста. В завершении конкурсной программы состоится подведение итогов и церемония награждения.
Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист России Егор Дружинин. По данным пресс-службы, он оценит номера участников фестиваля вместе с хореографом и театральным режиссером Александром Могилевым, танцовщицей и хореографом Екатериной Решетниковой, хореографом и режиссером Владимиром Варнавой.
Помимо этого, в концертной программе примут участие профессиональные танцоры. Начало мероприятия – в 12:00. Вход свободный.
Очный этап фестиваля "Город танцует в парках" в этом году стартовал 17 мая и продлился до 29 июня. Его площадками стали 31 парк по всему Подмосковью. Танцевальные коллективы и сольные исполнители из 47 муниципалитетов региона показали свои номера профессиональному жюри. В федеральный день, прошедший 17 мая, также выступили участники из 19 регионов России. Всего в концертах приняли участие более 3,5 тысячи человек.