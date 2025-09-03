Рейтинг@Mail.ru
Гала-концерт фестиваля танцев в Подмосковье соберет более 60 финалистов
Новости Подмосковья
 
12:46 03.09.2025
Гала-концерт фестиваля танцев в Подмосковье соберет более 60 финалистов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гала-концерт III фестиваля "Город танцует в парках" соберет 64 танцевальных коллектива и солиста, мероприятие пройдет в Центральном парке подмосковного Реутова 6 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В концерте выступят 64 финалиста, из них восемь – победители федерального дня фестиваля, 56 – финалисты из Подмосковья. Участники проекта поборются за звания лучшего танцевального коллектива и солиста. В завершении конкурсной программы состоится подведение итогов и церемония награждения. Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист России Егор Дружинин. По данным пресс-службы, он оценит номера участников фестиваля вместе с хореографом и театральным режиссером Александром Могилевым, танцовщицей и хореографом Екатериной Решетниковой, хореографом и режиссером Владимиром Варнавой. Помимо этого, в концертной программе примут участие профессиональные танцоры. Начало мероприятия – в 12:00. Вход свободный. Очный этап фестиваля "Город танцует в парках" в этом году стартовал 17 мая и продлился до 29 июня. Его площадками стали 31 парк по всему Подмосковью. Танцевальные коллективы и сольные исполнители из 47 муниципалитетов региона показали свои номера профессиональному жюри. В федеральный день, прошедший 17 мая, также выступили участники из 19 регионов России. Всего в концертах приняли участие более 3,5 тысячи человек.
московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской областиГала-концерт фестиваля танцев в Подмосковье
© Фото : пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Гала-концерт фестиваля танцев в Подмосковье
