В США призвали Европу реалистично взглянуть на конфликт на Украине
12:10 03.09.2025
В США призвали Европу реалистично взглянуть на конфликт на Украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Европа создает препятствия для разрешения украинского конфликта, странам необходимо принять более реалистичный взгляд по проблеме, такое мнение выразил обозреватель издания American Conservative Эндрю Дей. Как отмечает автор статьи, "ускорение дипломатической работы" США по украинскому конфликту усилило раздражение к Старому Свету. "Многие американские консерваторы... считают, что европейские лидеры замедляют, если не рушат мирный процесс. Европейцы будто создают препятствия на дороге к миру (на Украине - ред.)... Им необходимо принять более реалистичный взгляд на конфликт и возможности его... сторон", - говорится в публикации на сайте газеты. Дэй рассуждает, что Европе необходимо предпринять несколько шагов для того, чтобы помочь завершению украинского конфликта. В частности, европейским странам нужно предложить России шанс на экономическую реинтеграцию. По словам Дэя, европейцы могли бы "использовать дипломатические плюшки", например, ослабление санкций. Автор статьи подчеркивает, что Европа должна выработать образ сосуществования с Россией после окончания конфликта. Во вторник газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине. Усилия президента США Дональда Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить, РФ признательна ему, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию западноевропейских лидеров. Песков отметил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", и это ярко контрастирует с подходом президента РФ Владимира Путина и Трампа. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Европа создает препятствия для разрешения украинского конфликта, странам необходимо принять более реалистичный взгляд по проблеме, такое мнение выразил обозреватель издания American Conservative Эндрю Дей.
Как отмечает автор статьи, "ускорение дипломатической работы" США по украинскому конфликту усилило раздражение к Старому Свету.
"Многие американские консерваторы... считают, что европейские лидеры замедляют, если не рушат мирный процесс. Европейцы будто создают препятствия на дороге к миру (на Украине - ред.)... Им необходимо принять более реалистичный взгляд на конфликт и возможности его... сторон", - говорится в публикации на сайте газеты.
Дэй рассуждает, что Европе необходимо предпринять несколько шагов для того, чтобы помочь завершению украинского конфликта. В частности, европейским странам нужно предложить России шанс на экономическую реинтеграцию. По словам Дэя, европейцы могли бы "использовать дипломатические плюшки", например, ослабление санкций.
Автор статьи подчеркивает, что Европа должна выработать образ сосуществования с Россией после окончания конфликта.
Во вторник газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине.
Усилия президента США Дональда Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить, РФ признательна ему, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию западноевропейских лидеров. Песков отметил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", и это ярко контрастирует с подходом президента РФ Владимира Путина и Трампа.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
 
 
