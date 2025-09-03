https://ria.ru/20250903/konets-2039449240.html

Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию

Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию

2025-09-03T17:11:00+03:00

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию."Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация", - сказал глава государства журналистам. ​Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

