КНР всегда будет движущей силой мира, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил, что КНР всегда будет движущей силой мира и стабильности
Председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Китай неизменно останется движущей силой мира, стабильности и прогресса во всем мире, заявил Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
"Модернизация Китая - это модернизация, проходящая по пути мирного развития. Китай всегда будет движущей силой мира, стабильности и прогресса во всём мире", - заявил он.
На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны.
Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.