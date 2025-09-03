Рейтинг@Mail.ru
08:44 03.09.2025 (обновлено: 08:54 03.09.2025)
Ким Чен Ын высказался о развитии отношений России и КНДР
Ким Чен Ын высказался о развитии отношений России и КНДР
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются во всех аспектах после заключения межгосударственного договора в июне 2024 года."После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного договора отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах", - сказал Ким Чен Ын.
россия, ким чен ын, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Флаги России и КНДР. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются во всех аспектах после заключения межгосударственного договора в июне 2024 года.
"После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного договора отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах", - сказал Ким Чен Ын.
Путин заявил, что рад возможности провести встречу с лидером КНДР
Вчера, 08:45
 
РоссияКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
