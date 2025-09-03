https://ria.ru/20250903/kndr-2039273826.html

Ким Чен Ын высказался о развитии отношений России и КНДР

2025-09-03T08:44:00+03:00

россия

ким чен ын

кндр (северная корея)

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются во всех аспектах после заключения межгосударственного договора в июне 2024 года."После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного договора отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах", - сказал Ким Чен Ын.

россия

кндр (северная корея)

2025

