Ким Чен Ын высказался о развитии отношений России и КНДР
Ким Чен Ын высказался о развитии отношений России и КНДР - РИА Новости, 03.09.2025
Ким Чен Ын высказался о развитии отношений России и КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются во всех аспектах после заключения... РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются во всех аспектах после заключения межгосударственного договора в июне 2024 года."После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного договора отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах", - сказал Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын высказался о развитии отношений России и КНДР
Ким Чен Ын: отношения России и КНДР развиваются во всех аспектах