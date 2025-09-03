https://ria.ru/20250903/kitay-2039245918.html

Армия Китая должна решительно защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна решительно защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, открывая торжества по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне."Народно-освободительная армия Китая всегда была героической армией, на которую всецело могут положиться партия и народ. Все воины должны исполнить свой священный долг и ускорить строительство первоклассной армии мирового уровня, непоколебимо защищать государственный суверенитет и единство, территориальную целостность, обеспечить стратегическую поддержку великому возрождению китайской нации, внести еще больший вклад в мир и развитие всего мира", - заявил он.Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводит военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из "отряда 731" проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

