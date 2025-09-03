Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал все страны извлечь уроки из истории - РИА Новости, 03.09.2025
11:04 03.09.2025
Си Цзиньпин призвал все страны извлечь уроки из истории
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай надеется, что все страны извлекут уроки из истории, будут ценить мир и совместно создавать лучшее будущее для человечества, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Мы искренне надеемся, что все страны извлекут уроки из истории, будут ценить мир и совместно продвигать глобальную модернизацию ради создания светлого будущего для человечества", - заявил Си Цзиньпин. На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны. Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Китай надеется, что все страны извлекут уроки из истории, будут ценить мир и совместно создавать лучшее будущее для человечества, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
"Мы искренне надеемся, что все страны извлекут уроки из истории, будут ценить мир и совместно продвигать глобальную модернизацию ради создания светлого будущего для человечества", - заявил Си Цзиньпин.
На приеме присутствовали лидеры 26 иностранных государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также представители международных организаций, ветераны, потомки героев Второй мировой войны. Прием прошел после завершения масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
