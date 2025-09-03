https://ria.ru/20250903/kirienko-2039477177.html

В ЛНР открыли восстановленный просветительский молодежный центр

В ЛНР открыли восстановленный просветительский молодежный центр - РИА Новости, 03.09.2025

В ЛНР открыли восстановленный просветительский молодежный центр

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетили восстановленный... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T18:18:00+03:00

2025-09-03T18:18:00+03:00

2025-09-03T18:18:00+03:00

луганская народная республика

александровск (луганская область)

россия

сергей кириенко

леонид пасечник

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039475896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44bf52d41f56a3eb5e6ad289fb2fcdaf.jpg

АЛЕКСАНДРОВСК (ЛНР), 3 сен - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетили восстановленный молодежный просветительский центр при Вознесенском соборе в городе Александровске. "Сегодня у нас торжественное открытие молодёжного просветительского центра Вознесенского собора города Александровска. Удалось реализовать такой проект, восстановили школу, которая изначально была здесь, изначально здесь было 1-е учебное заведение города Луганска и в последующем библиотека, последние 20 лет стояло в запустении", - рассказал РИА Новости протоиерей Константин Лобов. Генеральный директор строительной компании Роман Романовский уточнил РИА Новости, что на этом месте еще в конце XVIII века была старая церковно-приходская школа, которая со временем была полностью разрушена. "Её пришлось восстанавливать с нуля по старым чертежам, рисункам, фотографиям, всему, что осталось у нас. Вернули ей исторический облик, использовали для ее возведения специальный кирпич, создавая антураж того исторического здания. Построили школу, теперь здесь будут заниматься дети", - пояснил Романовский. Центр были восстановлен по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это первое новое здание в данном населенном пункте за последние 20 лет. Всего в рамках программы по восстановлению религиозных объектов в ЛНР с 2022 года уже завершены работы на 15 объектах. "Дай Бог, все это дело реализовать, и чтобы это дело жило и процветало, видя то, как неравнодушно руководители, которые помогали в строительстве, относятся к ребятам, к этому помещению, у нас есть уверенность, что это дело будет процветать при поддержке непосредственно всех людей окружающих, в том числе и здесь учащихся", - дополнил протоиерей. На вопрос РИА Новости, как можно оценить проделанную работу, Кириенко призвал посмотреть на счастливые лица детей. "На их счастливые глаза посмотрите, вот и все впечатления", - прокомментировал Кириенко.

https://realty.ria.ru/20250825/mishustin-2037391099.html

https://ria.ru/20250801/kaprin-2032776748.html

луганская народная республика

александровск (луганская область)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Визит Кириенко и главы ЛНР в восстановленный молодежный просветительский центр при Вознесенском соборе Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечник посетили восстановленный молодежный просветительский центр при Вознесенском соборе в Александровске 2025-09-03T18:18 true PT1M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, александровск (луганская область), россия, сергей кириенко, леонид пасечник, общество