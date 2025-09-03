https://ria.ru/20250903/kinozaly-2039365324.html

Кинозалы "Экстра Синема" из Якутии откроются в регионах Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в регионах Дальнего Востока, компания получит грант в 10 миллионов рублей от "ТехноВосток 2030", итоги конкурса озвучили на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Итоги пилотной программы подведены сегодня на Х Восточном экономическом форуме. Сумма гранта составила 10 миллионов рублей. На эти средства в регионах Дальнего Востока будут открыты 13 новых кинозалов по технологии "Экстра Синема", - рассказали в пресс-службе. Организаторами программы являются фонд "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) в партнерстве с фондом "Восход", при финансировании государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и поддержке регионов Дальневосточного федерального округа и Минвостокразвития. Как отметил директор "Экстра Синема" Петр Чиряев, кинозалы на Дальнем Востоке запустят в населенных пунктах, где отсутствуют кинотеатры, на базе существующих домов культуры, школ и сельских клубов. "Наши специалисты проведут комплекс работ: от оценки технических условий помещения до обучения сотрудников учреждений. Все работы, включая отбор заявок, планируем провести до июля следующего года", - приводятся слова Чиряева. Инновационный программно-аппаратный комплекс "Экстра Синема" является первой в России полноценной экосистемой цифрового кинопроката. "В Якутии, на родине проекта, действует уже 74 кинозала, развернутых даже в самых отдаленных арктических селах. Таким образом, 113 тысяч сельских жителей республики получили возможность коллективного просмотра качественного контента в местах проживания", - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что проект масштабирован в Индии, по соглашению "Экстра Синема" с индийской компанией "Janta Cinemа". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

