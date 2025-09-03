Рейтинг@Mail.ru
В Киеве мужчина укусил полицейского во время силовой мобилизации
15:58 03.09.2025
В Киеве мужчина укусил полицейского во время силовой мобилизации
В Киеве мужчина укусил полицейского во время силовой мобилизации
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Киеве мужчину, укусившего полицейского во время силовой мобилизации, отправили в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии, сообщили в городском военкомате. "Гражданин укусил работника полиции за руку. После этого полицией было принято решение надеть наручники на нарушителя. Для уменьшения риска нанести вред гражданину работник полиции попросил помощи у военнослужащих ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). В дальнейшем гражданин был доставлен в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Уточняется, что инцидент произошел во время проверки документов у мужчины, в результате чего выяснилось, что он якобы находится в розыске. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* запрещена в РФ как экстремистская
В Киеве мужчина укусил полицейского во время силовой мобилизации

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Киеве мужчину, укусившего полицейского во время силовой мобилизации, отправили в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии, сообщили в городском военкомате.
"Гражданин укусил работника полиции за руку. После этого полицией было принято решение надеть наручники на нарушителя. Для уменьшения риска нанести вред гражданину работник полиции попросил помощи у военнослужащих ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). В дальнейшем гражданин был доставлен в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Уточняется, что инцидент произошел во время проверки документов у мужчины, в результате чего выяснилось, что он якобы находится в розыске.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* запрещена в РФ как экстремистская
Украинский пленный заявил, что мобилизация всех достала
29 августа, 09:45
Заголовок открываемого материала