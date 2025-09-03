https://ria.ru/20250903/kareliya-2039483216.html

Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии

Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович проинспектировал ход строительства новой врачебной амбулатории в поселке Гирвас Кондопожского района, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Спикер обсудил работы на совещании, в котором также участвовали замминистра здравоохранения республики Игорь Кижнерман, глава Кондопожского района Алексей Кононов, глава Гирвасского сельского поселения Ольга Сивоконь, заведующая амбулаторией и представители подрядной организации. По словам замминистра здравоохранения, в новом здании будут располагаться кабинеты терапевта, педиатра, гинеколога, стоматолога и другое. Оно проектировалось с учетом потребностей населенного пункта, кадровой составляющей и других параметров. Глава Гирвасского сельского поселения пояснила, что при выборе места для строительства учитывались мнение жителей, площадь свободного участка, наличие коммуникаций. Шандалович отметил, что строительство и ремонт – это половина дела, главное, чтобы были кадры. "С учетом того, что в Гирвасе есть и врач общей практики, и медицинская сестра, и лаборант – это очень хорошо. Уверен, что скоро появится и зубной врач — для него в новой амбулатории установят современную стоматологическую установку", – подчеркнул глава регионального Заксобрания, его слова приводит пресс-служба. Как отметил Шандалович, в Карелии активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. "В Гирвасе хорошими темпами идет строительство амбулатории. Это будет новое современное здание, оснащенное всем необходимым оборудованием. В конечном итоге с его появлением повысится качество и доступность оказания медицинской помощи", – сказал спикер Заксобрания. По словам председателя республиканского парламента, в этом году благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в республике до конца года должны появиться девять фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий, три из них – в Кондопожском районе.

