https://ria.ru/20250903/kareliya-2039483216.html
Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии
Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии - РИА Новости, 03.09.2025
Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович проинспектировал ход строительства новой врачебной амбулатории в поселке Гирвас Кондопожского... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:33:00+03:00
2025-09-03T18:33:00+03:00
2025-09-03T18:33:00+03:00
республика карелия
кондопожский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023934868_0:130:2560:1570_1920x0_80_0_0_2d5987c580f343030533f73051f79e64.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович проинспектировал ход строительства новой врачебной амбулатории в поселке Гирвас Кондопожского района, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Спикер обсудил работы на совещании, в котором также участвовали замминистра здравоохранения республики Игорь Кижнерман, глава Кондопожского района Алексей Кононов, глава Гирвасского сельского поселения Ольга Сивоконь, заведующая амбулаторией и представители подрядной организации. По словам замминистра здравоохранения, в новом здании будут располагаться кабинеты терапевта, педиатра, гинеколога, стоматолога и другое. Оно проектировалось с учетом потребностей населенного пункта, кадровой составляющей и других параметров. Глава Гирвасского сельского поселения пояснила, что при выборе места для строительства учитывались мнение жителей, площадь свободного участка, наличие коммуникаций. Шандалович отметил, что строительство и ремонт – это половина дела, главное, чтобы были кадры. "С учетом того, что в Гирвасе есть и врач общей практики, и медицинская сестра, и лаборант – это очень хорошо. Уверен, что скоро появится и зубной врач — для него в новой амбулатории установят современную стоматологическую установку", – подчеркнул глава регионального Заксобрания, его слова приводит пресс-служба. Как отметил Шандалович, в Карелии активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. "В Гирвасе хорошими темпами идет строительство амбулатории. Это будет новое современное здание, оснащенное всем необходимым оборудованием. В конечном итоге с его появлением повысится качество и доступность оказания медицинской помощи", – сказал спикер Заксобрания. По словам председателя республиканского парламента, в этом году благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в республике до конца года должны появиться девять фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий, три из них – в Кондопожском районе.
https://ria.ru/20250901/shandalovich-2038921942.html
https://ria.ru/20250828/kareliya-2038131390.html
республика карелия
кондопожский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023934868_148:0:2413:1699_1920x0_80_0_0_a05ef67ff37cb4cab085871b54b89cd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, кондопожский район
Республика Карелия, Кондопожский район
Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии
Элиссан Шандалович проверил ход строительства новой амбулатории в Карелии
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович проинспектировал ход строительства новой врачебной амбулатории в поселке Гирвас Кондопожского района, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Спикер обсудил работы на совещании, в котором также участвовали замминистра здравоохранения республики Игорь Кижнерман, глава Кондопожского района Алексей Кононов, глава Гирвасского сельского поселения Ольга Сивоконь, заведующая амбулаторией и представители подрядной организации.
По словам замминистра здравоохранения, в новом здании будут располагаться кабинеты терапевта, педиатра, гинеколога, стоматолога и другое. Оно проектировалось с учетом потребностей населенного пункта, кадровой составляющей и других параметров. Глава Гирвасского сельского поселения пояснила, что при выборе места для строительства учитывались мнение жителей, площадь свободного участка, наличие коммуникаций.
Шандалович отметил, что строительство и ремонт – это половина дела, главное, чтобы были кадры.
"С учетом того, что в Гирвасе есть и врач общей практики, и медицинская сестра, и лаборант – это очень хорошо. Уверен, что скоро появится и зубной врач — для него в новой амбулатории установят современную стоматологическую установку", – подчеркнул глава регионального Заксобрания, его слова приводит пресс-служба.
Как отметил Шандалович, в Карелии активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения.
"В Гирвасе хорошими темпами идет строительство амбулатории. Это будет новое современное здание, оснащенное всем необходимым оборудованием. В конечном итоге с его появлением повысится качество и доступность оказания медицинской помощи", – сказал спикер Заксобрания.
По словам председателя республиканского парламента, в этом году благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в республике до конца года должны появиться девять фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий, три из них – в Кондопожском районе.