Рейтинг@Mail.ru
Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/kareliya-2039483216.html
Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии
Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии - РИА Новости, 03.09.2025
Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович проинспектировал ход строительства новой врачебной амбулатории в поселке Гирвас Кондопожского... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:33:00+03:00
2025-09-03T18:33:00+03:00
республика карелия
кондопожский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023934868_0:130:2560:1570_1920x0_80_0_0_2d5987c580f343030533f73051f79e64.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович проинспектировал ход строительства новой врачебной амбулатории в поселке Гирвас Кондопожского района, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Спикер обсудил работы на совещании, в котором также участвовали замминистра здравоохранения республики Игорь Кижнерман, глава Кондопожского района Алексей Кононов, глава Гирвасского сельского поселения Ольга Сивоконь, заведующая амбулаторией и представители подрядной организации. По словам замминистра здравоохранения, в новом здании будут располагаться кабинеты терапевта, педиатра, гинеколога, стоматолога и другое. Оно проектировалось с учетом потребностей населенного пункта, кадровой составляющей и других параметров. Глава Гирвасского сельского поселения пояснила, что при выборе места для строительства учитывались мнение жителей, площадь свободного участка, наличие коммуникаций. Шандалович отметил, что строительство и ремонт – это половина дела, главное, чтобы были кадры. "С учетом того, что в Гирвасе есть и врач общей практики, и медицинская сестра, и лаборант – это очень хорошо. Уверен, что скоро появится и зубной врач — для него в новой амбулатории установят современную стоматологическую установку", – подчеркнул глава регионального Заксобрания, его слова приводит пресс-служба. Как отметил Шандалович, в Карелии активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. "В Гирвасе хорошими темпами идет строительство амбулатории. Это будет новое современное здание, оснащенное всем необходимым оборудованием. В конечном итоге с его появлением повысится качество и доступность оказания медицинской помощи", – сказал спикер Заксобрания. По словам председателя республиканского парламента, в этом году благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в республике до конца года должны появиться девять фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий, три из них – в Кондопожском районе.
https://ria.ru/20250901/shandalovich-2038921942.html
https://ria.ru/20250828/kareliya-2038131390.html
республика карелия
кондопожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023934868_148:0:2413:1699_1920x0_80_0_0_a05ef67ff37cb4cab085871b54b89cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, кондопожский район
Республика Карелия, Кондопожский район
Шандалович оценил ход строительства новой амбулатории в Карелии

Элиссан Шандалович проверил ход строительства новой амбулатории в Карелии

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияПредседатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович проинспектировал ход строительства новой врачебной амбулатории в поселке Гирвас Кондопожского района, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Спикер обсудил работы на совещании, в котором также участвовали замминистра здравоохранения республики Игорь Кижнерман, глава Кондопожского района Алексей Кононов, глава Гирвасского сельского поселения Ольга Сивоконь, заведующая амбулаторией и представители подрядной организации.
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Шандалович поучаствовал в открытии здания школы в Карелии
1 сентября, 18:30
По словам замминистра здравоохранения, в новом здании будут располагаться кабинеты терапевта, педиатра, гинеколога, стоматолога и другое. Оно проектировалось с учетом потребностей населенного пункта, кадровой составляющей и других параметров. Глава Гирвасского сельского поселения пояснила, что при выборе места для строительства учитывались мнение жителей, площадь свободного участка, наличие коммуникаций.
Шандалович отметил, что строительство и ремонт – это половина дела, главное, чтобы были кадры.
"С учетом того, что в Гирвасе есть и врач общей практики, и медицинская сестра, и лаборант – это очень хорошо. Уверен, что скоро появится и зубной врач — для него в новой амбулатории установят современную стоматологическую установку", – подчеркнул глава регионального Заксобрания, его слова приводит пресс-служба.
Как отметил Шандалович, в Карелии активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения.
"В Гирвасе хорошими темпами идет строительство амбулатории. Это будет новое современное здание, оснащенное всем необходимым оборудованием. В конечном итоге с его появлением повысится качество и доступность оказания медицинской помощи", – сказал спикер Заксобрания.
По словам председателя республиканского парламента, в этом году благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в республике до конца года должны появиться девять фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий, три из них – в Кондопожском районе.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Карелии одобрен инфраструктурный кредит на обновление систем теплоснабжения
28 августа, 16:29
 
Республика КарелияКондопожский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала