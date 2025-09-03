https://ria.ru/20250903/kamchatka-2039232004.html

На Камчатке за сутки зафиксировали 28 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен – РИА Новости. Двадцать восемь афтершоков магнитудой до 6,0 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове зафиксировали 29 подземных толчков магнитудой до 5,5, один из которых ощутили в населенных пунктах. "За сутки произошли 28 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,0. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - сообщили в ГУ МЧС. На Камчатке также продолжается мониторинг вулканической активности. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.

