Кадыров отреагировал на британские санкции в отношении его матери

Кадыров отреагировал на британские санкции в отношении его матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в Telegram-канале санкции Великобритании, введенные в отношении его матери Айман Кадыровой и командира спецполка полиции

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в Telegram-канале санкции Великобритании, введенные в отношении его матери Айман Кадыровой и командира спецполка полиции Чечни Замида Чалаева, заявил, что эти действия доказывают, что Запад не руководствуется ни моралью, ни правом, а действует, исходя из ненависти и русофобии.Как отметил Кадыров, такой шаг доказывает, что Запад в своих действиях руководствуется только ненавистью и русофобией и борется не с врагами, а с женщинами."Это низший уровень прогнившей западной политики, наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов", - написал Кадыров.Глава Чечни напомнил, что его мать ведет тихую и спокойную жизнь вдали от политики, никогда не воевала, не держала оружия и посвятила жизнь добрым делам, а как президент фонда "всегда помогает жертвам войн, поддерживает бедных и обездоленных по всему миру".Комментируя санкции в отношении командира спецполка Чалаева, Кадыров заметил, что "его заслуги и авторитет очевидны" — он является "одним из самых преданных сынов своего народа" и защитником спокойствия граждан. Глава Чечни добавил, что санкции ничего не изменят и никак не повлияют на жизнь людей, оставшись "бумажками", которые будут действовать только на Западе.. "История уже ставит все на свои места. Она запомнит ваше лицемерие и трусость и покажет правду о тех, кто прикрывался словами о демократии, а на деле стал источником лжи, разрушений и крови", - заключил Кадыров.В среду Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Аймани Кадырову, командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева и занимающийся благотворительностью Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

