Мать Рамзана Кадырова попала под британские санкции

Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства. РИА Новости, 03.09.2025

ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства."Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Аймани Несиевна Кадырова", - сказано в документе.

Варвара Скокшина

