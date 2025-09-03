https://ria.ru/20250903/kadyrov-2039336922.html
Мать Рамзана Кадырова попала под британские санкции
2025-09-03T12:24:00+03:00
лондон
рамзан кадыров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825375554_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a2a39b33d718361e1f84b254ba3ac437.jpg
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства."Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Аймани Несиевна Кадырова", - сказано в документе.
Лондон, Рамзан Кадыров, В мире
