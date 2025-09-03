Рейтинг@Mail.ru
12:24 03.09.2025 (обновлено: 12:38 03.09.2025)
Мать Рамзана Кадырова попала под британские санкции
Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства. РИА Новости, 03.09.2025
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства."Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Аймани Несиевна Кадырова", - сказано в документе.
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства.
"Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Аймани Несиевна Кадырова", - сказано в документе.
