Израиль запустил спутник радиолокационной разведки - РИА Новости, 03.09.2025
00:00 03.09.2025
Израиль запустил спутник радиолокационной разведки
Израиль запустил спутник радиолокационной разведки
в мире
израиль
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Израиль осуществил запуск спутника радиолокационной разведки Ofek 19 с военной базы "Пальмахим" в центральной части страны, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на израильское минобороны. "Запуск спутника был осуществлен в ходе совместной операции министерства обороны, Армии обороны Израиля и (оборонной компанией - ред.) Israel Aerospace Industries", - говорится в публикации газеты. По данным издания, запуск спутника, о котором не было объявлено, вызвал панику в некоторых районах страны, поскольку гражданское население приняло его за пуск ракеты. Газета пишет, что Ofek 19 является современным спутником радиолокационной разведки, предназначенным для получения изображений высокого разрешения в любых погодных условиях. После выхода на околоземную орбиту спутник пройдет серию испытаний для проверки его работы и готовности к эксплуатации.
израиль
2025
Новости
в мире, израиль
В мире, Израиль
Израиль запустил спутник радиолокационной разведки

Израиль запустил спутник радиолокационной разведки Ofek 19

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Израиль осуществил запуск спутника радиолокационной разведки Ofek 19 с военной базы "Пальмахим" в центральной части страны, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на израильское минобороны.
"Запуск спутника был осуществлен в ходе совместной операции министерства обороны, Армии обороны Израиля и (оборонной компанией - ред.) Israel Aerospace Industries", - говорится в публикации газеты.
По данным издания, запуск спутника, о котором не было объявлено, вызвал панику в некоторых районах страны, поскольку гражданское население приняло его за пуск ракеты.
Газета пишет, что Ofek 19 является современным спутником радиолокационной разведки, предназначенным для получения изображений высокого разрешения в любых погодных условиях. После выхода на околоземную орбиту спутник пройдет серию испытаний для проверки его работы и готовности к эксплуатации.
