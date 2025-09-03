https://ria.ru/20250903/italiya-2039225145.html

Подозреваемого в подрыве Северных потоков могут выдать Германии

БОЛОНЬЯ, 3 сен - РИА Новости. Апелляционный суд Болоньи на заседании в среду рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 года. Как заявлял РИА Новости адвокат украинца, предстоящее слушание "технически подходит" для того, чтобы согласиться на выдачу или отказать в ней. В ожидании заседания, как говорил адвокат, у него и подзащитного есть время ознакомиться с документами обвинения, полученными из Германии, и придумать стратегию в суде. После ареста Кузнецова у итальянских судебных органов есть два месяца на то, чтобы определиться с решением. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. В гостиничном комплексе, где украинец был арестован по запросу ФРГ, РИА Новости сообщили, что его семья покинула отдых сразу после операции карабинеров. РИА Новости ознакомились с решением о помещении Кузнецова в тюрьму и ордером на международный арест, согласно которому немецкая прокуратура считает украинца координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы двух ниток "Северного потока". В случае выдачи в Германию Кузнецову угрожает наказание в виде 15 лет заключения согласно трем статьям немецкого обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий. В ордере на арест говорится, что в диверсионную группу, осуществившую взрывы на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в 2022, входило семь человек, включая Кузнецова как координатора операции. Как сообщал немецкий телеканал ARD со ссылкой на совместное с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung журналистское расследование, следователи установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части экипажа, предположительно причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки", яхты "Андромеда". По данным следствия, часть экипажа имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными. Принимая решение о помещении Кузнецова под стражу, суд Болоньи учел у него наличие псевдонима "Кулинич", под которым он фигурирует в ордере ФРГ на арест, и загранпаспорта с множеством печатей. Суд постановил подтвердить арест Кузнецова, "учитывая наличие обоснованного риска побега … учитывая крайнюю тяжесть и особенность преступлений, по которым он находится под следствием". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

