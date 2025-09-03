Рейтинг@Mail.ru
Трутнев оценил объем инвестиций в проекты на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2025
01:10 03.09.2025
Трутнев оценил объем инвестиций в проекты на Дальнем Востоке
Трутнев оценил объем инвестиций в проекты на Дальнем Востоке
экономика
дальний восток
россия
амурская область
юрий трутнев
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Объем вложенных в создание проектов на Дальнем Востоке инвестиций в 34,4 раза превышает размер выделенной государством поддержки, сообщил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета форума Юрий Трутнев. Анализируя эффективность усилий по развитию Дальнего Востока, в том числе ежегодное проведение ВЭФ, он напомнил о построенных по поручению президента России Владимира Путина газоперерабатывающем и газохимическим комплексах в Амурской области. По его словам, это "почти новые города", где люди будут жить и работать. "И это совершенно другая экономика Дальнего Востока. Потому что у нас бюджетный мультипликатор, то есть количество денег, которое мы получили в виде инвестиций проектов, в 34 раза больше объема господдержки. Это что значит? Это значит, на 1 рубль из государственного бюджета мы получили 34 рубля частных инвестиций, точнее, 34,4 рубля", - сказал Трутнев журналистам, отметил, что больше нигде в России нет таких показателей. При этом вице-премьер не ставит эти достижения в заслугу себе и коллегам. Он отметил, что на Дальнем Востоке, с одной стороны, созданы экономические условия, которые позволили осуществить создание новых проектов, с другой стороны, произошедшие изменения - плоды труда жителей дальневосточных регионов. "Это связано с замечательным, самоотверженным трудом людей. Потому что я на большинстве этих проектов был, и не один раз. Я, например, помню картинку Удокана: это горы, там снег лежал среди лета… Это же огромный труд в сложнейших условиях. И это относится практически ко всем проектам. Поэтому именно работа людей, именно их труд привел к качественному изменению облика Дальнего Востока", - уточнил Трутнев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, дальний восток, россия, амурская область, юрий трутнев, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2025
Экономика, Дальний Восток, Россия, Амурская область, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2025
Вид на Владивосток
Вид на Владивосток . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Объем вложенных в создание проектов на Дальнем Востоке инвестиций в 34,4 раза превышает размер выделенной государством поддержки, сообщил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета форума Юрий Трутнев.
Анализируя эффективность усилий по развитию Дальнего Востока, в том числе ежегодное проведение ВЭФ, он напомнил о построенных по поручению президента России Владимира Путина газоперерабатывающем и газохимическим комплексах в Амурской области. По его словам, это "почти новые города", где люди будут жить и работать.
"И это совершенно другая экономика Дальнего Востока. Потому что у нас бюджетный мультипликатор, то есть количество денег, которое мы получили в виде инвестиций проектов, в 34 раза больше объема господдержки. Это что значит? Это значит, на 1 рубль из государственного бюджета мы получили 34 рубля частных инвестиций, точнее, 34,4 рубля", - сказал Трутнев журналистам, отметил, что больше нигде в России нет таких показателей.
При этом вице-премьер не ставит эти достижения в заслугу себе и коллегам. Он отметил, что на Дальнем Востоке, с одной стороны, созданы экономические условия, которые позволили осуществить создание новых проектов, с другой стороны, произошедшие изменения - плоды труда жителей дальневосточных регионов.
"Это связано с замечательным, самоотверженным трудом людей. Потому что я на большинстве этих проектов был, и не один раз. Я, например, помню картинку Удокана: это горы, там снег лежал среди лета… Это же огромный труд в сложнейших условиях. И это относится практически ко всем проектам. Поэтому именно работа людей, именно их труд привел к качественному изменению облика Дальнего Востока", - уточнил Трутнев.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток в преддверии ВЭФ-2025
В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

Прохожие на набережной во Владивостоке

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

Девушка на фоне баннера Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

Надпись Курилы на набережной во Владивостоке

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Информационные баннеры Восточного экономического форума на Океанском проспекте во Владивостоке

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

Арт-объекты на набережной во Владивостоке

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

